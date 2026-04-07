J. D. Vance: Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos vagyok

Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Alekszandar Vucsics szerb elnök sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a szerb hatóságok vasárnap nagy rombolóerejű robbanóanyagot találtak a magyarkanizsai önkormányzat területén, és büszkeségét fejezte ki a katonai hírszerzés munkatársai iránt, akik – szavai szerint – felelősségteljesen és professzionálisan végezték munkájukat – számolt be róla az újvidéki Magyar Szó.
Alekszandar Vucsics visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az esetet a magyarországi választások miatt megrendezték volna, hangsúlyozva: a szerb katonaság soha nem avatkozott be sem hazai, sem más országok választásaiba – közölte az újvidéki Magyar Szó.

Alekszandar Vucsics: Nagy romboló erejű robbanóanyagot találtak a gázinfrastruktúra közelében Forrás: Facebook/Szabad Magyar Szó

Azt, hogy szeretném, ha Orbán Viktor győzne, soha nem titkoltam. De hogy a katonaságot bevonjam a választásokba, azt soha nem tenném meg. Szégyellniük kellene magukat azoknak, akik ilyen ostobaságokat találnak ki”

 – jelentette ki az államfő.

Ukrajna állhat a Török Áramlat szabadkai szakasza ellen tervezett terrortámadás mögött

Hozzátette: a szerb fél rendelkezik bizonyos információkkal, de ezek részleteit nem hozzák nyilvánosságra, hogy ne veszélyeztessék a nyomozást. Mint mondta, a felelős személy katonai rendfokozattal rendelkezik abból az országból, ahonnan migránsként Szerbiába érkezett, a továbbiakról pedig az illetékes szervek adnak majd tájékoztatást.

