Pokol Béla: Az államfő alkotmányos eszközökkel reagálhat Magyar Péter fellépésére

Pokol Béla felhívta a figyelmet arra, hogy a választásokon győztes politikai erő vezetőjének nyilvános megnyilvánulásai – amelyekben lemondásra szólította fel az államfőt és más közjogi méltóságokat – hosszabb távon a hatalmi ágak elválasztásának elvét is érinthetik. A Magyar Nemzet írásából kiderült, Pokol Béla szerint az ilyen politikai nyomásgyakorlás túlmutathat a szokásos közéleti vitákon, és alkotmányos kérdéseket vethet fel.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart az Országház Kék társalgójában az alakuló ülést előkészítő első tárgyalás után, 2026. április 17-én

A volt alkotmánybíró rámutatott: az államfő akár vissza is vonhatja korábban bejelentett miniszterelnök-jelölését, és dönthet úgy, hogy a győztes párt másik vezetőjét javasolja a parlamentnek. Emellett lehetőség van arra is, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljon, és kezdeményezze az alaptörvény értelmezését egy konkrét alkotmányjogi probléma kapcsán.

Az úgynevezett absztrakt alkotmányértelmezés intézménye lehetőséget biztosít arra, hogy az Alkotmánybíróság tisztázza: meddig terjed a politikai szereplők mozgástere, és mikor sérülhet a hatalmi ágak elválasztásának elve.

Az alaptörvény kimondja, hogy a magyar állam működése ezen az elven alapul, amelynek tiszteletben tartása minden közjogi szereplő számára kötelező.

Pokol Béla arra is kitért, hogy amennyiben egy miniszterelnök alkalmatlannak tartja a köztársasági elnököt, arra az alaptörvény világos eljárást ír elő: az Országgyűlésben megfosztási eljárást lehet kezdeményezni, megfelelő indoklással. Ezt azonban nem helyettesíthetik a nyilvánosság előtt tett általános politikai kijelentések.

A volt alkotmánybíró szerint, ha az Alkotmánybíróság megállapítaná az esetleges jogsértést, az precedenst teremthetne a jövőre nézve. Ebben az esetben akár az is előfordulhatna, hogy egy miniszterelnök már jelölti státuszában alkotmánysértő helyzetbe kerül.