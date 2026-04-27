Ő lehet a Tisza-kormány új adóügyi államtitkára, több helyen is felmerült a neve

Kövesdy Attila neve merült fel lehetséges adóügyi államtitkárként a felálló Tisza-kormányban. A szakember hosszú éveken át a Deloitte magyarországi vezető munkatársai közé tartozott, és a hazai adózási kérdések ismert szereplője volt.
Sajtóértesülések szerint Kövesdy Attila a leendő pénzügyi vezetés egyik kulcsembere lehet. Az adóügyi államtitkári poszt kiemelt jelentőségű, mivel ez a terület meghatározó szerepet játszik a költségvetési és gazdaságpolitikai döntések előkészítésében.

Kövesdy Attila neve merült fel lehetséges adóügyi államtitkárként a felálló Tisza-kormányban. Fotó: Csudai Sándor

Kövesdy közel három évtizedet töltött a Deloitte-nál, ahol adótanácsadói, majd vezetői feladatokat látott el. Pályafutása során társasági adózással, nemzetközi adótervezéssel és nagyvállalati pénzügyi kérdésekkel foglalkozott.

Korábban többször megszólalt közéleti és gazdasági témákban is. Nyilatkozataiban foglalkozott az ingatlanadó kérdésével, a társasági adó versenyképességi hatásaival, valamint a nemzetközi adózási környezettel. Emiatt neve időről időre a gazdaságpolitikai vitákban is előkerült.

Szakmai múltja miatt több korábbi kormányzati szereplővel is kapcsolatba került, köztük Oszkó Péter és Simor András nevével is együtt emlegették a pénzügyi szektorban.

