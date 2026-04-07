Amerikai alelnök Budapesten: Szijjártó fogadta J. D. Vance-t

Magyarországra látogatott az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance, akit Szijjártó Péter fogadott Budapesten. Az amerikai alelnök fogadtatásáról Orbán Viktor is beszámolt közösségi oldalán, kiemelve a látogatás jelentőségét.
Újabb fontos diplomáciai esemény zajlik Budapesten: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta az amerikai alelnököt és feleségét a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A látogatásról Orbán Viktor egy fotóval számolt be, amelyhez rövid, de egyértelmű üzenetet fűzött:
Isten hozta Amerika alelnökét Magyarországon!”
Kapcsolatok erősítése a középpontban
J. D. Vance látogatása nemcsak protokolláris jelentőségű, hanem egyértelmű jelzés is arra, hogy az amerikai adminisztráció kiáll Orbán Viktor mellett és reménykedik abban, hogy a választások után folytathatják a közös munkát. A nap folyamán Orbán Viktor és J. D. Vance közös sajtótájékoztatót tartanak, ahol felfedik a tárgyalás eredményeit.
