J. D. Vance látogatása cáfolja Magyar Pétert – videóelemzés

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: Magyar Péter veszélyeztetné hazánk baráti viszonyát a nagyhatalmakkal, ami kifejezetten kockázatos lenne abban a bizonytalan és veszélyes világban, amely körülvesz minket. Majd hozzáfűzte, hogy az amerikai alelnök a felszállás előtt jó barátjának nevezte Orbán Viktort, akivel közös sajtótájékoztatót és nagygyűlést is tart Budapesten.

J.D. Vance amerikai alelnök látogatása cáfolja Magyar Péter és pártja propagandáját az orosz befolyásról Deák Dániel elemzése szerint (forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Deák Dániel hangsúlyozta: míg Brüsszel bezárkózott, addig Magyarország egy nyitott külpolitikát követ, melynek köszönhetően mind az amerikai, mind az orosz, mind a kínai vezetéssel szoros, baráti a kapcsolatunk.

Az amerikai alelnök nem jönne Magyarországra, ha Magyar Péter propagandája valós tényeken alapul

A nyílt ukrán beavatkozás leplezésére az volt a tiszás propaganda reakciója, hogy elkezdtek aggódni a nemlétező orosz beavatkozás miatt – emlékeztetett a közelmúlt eseményeire a vezető elemző.

Ugyanakkor ha valóban orosz beavatkozás lenne Magyarországon, akkor nem utazna ide JD Vance és nem biztosítaná támogatásáról a magyar kormányfőt”

– fogalmazott Deák Dániel.

Magyar Péter ellenségesen reagált az amerikai alelnök látogatására, és már üzent Putyinnak és a kínaiaknak is – tette hozzá a XXI. Század Intézet elemzője.

Ő egy Brüsszel felé forduló külpolitikát képviselne, melynek keretében bezárkózna Magyarország és minden nagyhatalommal megromlana a viszonyunk, ami minden magyar számára káros lenne.

– fogalmazta meg a választás 2026 tétjét Deák Dániel.

Ajánljuk figyelmükbe a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének, Deák Dánielnek a legújabb, J. D. Vance látogatása cáfolja Magyar Pétert című videóelemzését.

A teljes videóelemzés elérhető a XXI. Század Intézet honlapján, illetve YouTube-csatornáján.