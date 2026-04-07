J. D. Vance látogatása cáfolja Magyar Pétert – videóelemzés

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: Magyar Péter veszélyeztetné hazánk baráti viszonyát a nagyhatalmakkal, ami kifejezetten kockázatos lenne abban a bizonytalan és veszélyes világban, amely körülvesz minket. Majd hozzáfűzte, hogy az amerikai alelnök a felszállás előtt jó barátjának nevezte Orbán Viktort, akivel közös sajtótájékoztatót és nagygyűlést is tart Budapesten.
Deák Dániel hangsúlyozta: míg Brüsszel bezárkózott, addig Magyarország egy nyitott külpolitikát követ, melynek köszönhetően mind az amerikai, mind az orosz, mind a kínai vezetéssel szoros, baráti a kapcsolatunk.
Az amerikai alelnök nem jönne Magyarországra, ha Magyar Péter propagandája valós tényeken alapul
A nyílt ukrán beavatkozás leplezésére az volt a tiszás propaganda reakciója, hogy elkezdtek aggódni a nemlétező orosz beavatkozás miatt – emlékeztetett a közelmúlt eseményeire a vezető elemző.
Ugyanakkor ha valóban orosz beavatkozás lenne Magyarországon, akkor nem utazna ide JD Vance és nem biztosítaná támogatásáról a magyar kormányfőt”
– fogalmazott Deák Dániel.
Magyar Péter ellenségesen reagált az amerikai alelnök látogatására, és már üzent Putyinnak és a kínaiaknak is – tette hozzá a XXI. Század Intézet elemzője.
Ő egy Brüsszel felé forduló külpolitikát képviselne, melynek keretében bezárkózna Magyarország és minden nagyhatalommal megromlana a viszonyunk, ami minden magyar számára káros lenne.
– fogalmazta meg a választás 2026 tétjét Deák Dániel.
