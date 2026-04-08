Begurult az amerikai alelnök, amikor tudomást szerzett Zelenszkij vérlázító fenyegetéséről

J. D. Vance szerdán az MCC-n vett részt egy beszélgetésen, ahol felidézte Orbán Viktorral folytatott beszélgetéseinek pár részletét. Az amerikai alelnök előző nap szerzett róla tudomást, hogy Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt.
J. D. Vance a beszélgetés során jelezte, hogy mindössze tegnap szerzett tudomást arról, Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához.
Ezt Viktor mondta nekem, ezért utánanéztem. Szinte el sem akartam hinni, hogy igaz, de valóban az”
– emlékezett vissza az alelnök, majd hozzátette, hogy szerinte ez teljességgel elfogadhatatlan.
Soha nem fordulhat elő, hogy egy külföldi kormányfő vagy államfő megfenyegesse egy szövetséges ország kormányfőjét”
– utalt arra, amit Brüsszelben rendszeresen elfelejtenek, hogy míg Magyarország a NATO tagja, addig Ukrajna nem.
