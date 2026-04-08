Begurult az amerikai alelnök, amikor tudomást szerzett Zelenszkij vérlázító fenyegetéséről

J. D. Vance a beszélgetés során jelezte, hogy mindössze tegnap szerzett tudomást arról, Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához.

Az amerikai alelnök előző nap szerzett róla tudomást, hogy Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt

Ezt Viktor mondta nekem, ezért utánanéztem. Szinte el sem akartam hinni, hogy igaz, de valóban az”

– emlékezett vissza az alelnök, majd hozzátette, hogy szerinte ez teljességgel elfogadhatatlan.

Soha nem fordulhat elő, hogy egy külföldi kormányfő vagy államfő megfenyegesse egy szövetséges ország kormányfőjét”

– utalt arra, amit Brüsszelben rendszeresen elfelejtenek, hogy míg Magyarország a NATO tagja, addig Ukrajna nem.