A Fidesz budapesti elnöke, Szentkirályi Alexandra osztotta meg azt a felvételt a közösségi oldalán, amin J. D. Vance amerikai alelnök a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban a színpadon áll és kihangosítva beszél az Amerikai Egyesült Államok elnökével telefonon. A poszt mellé ennyit írt: Trump a vonalban! Ezt üzeni a magyaroknak. Mutatjuk, mit mondott az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök minden magyarnak üzent

Elnök úr, nagyjából ötezer magyar hazafival van vonalban. Szerintem még jobban szeretik Önt, mint Orbán Viktort”

– mondta az amerikai alelnök Donald Trump elnöknek, amivel azt próbálta megmagyarázni, mi ez a hatalmas tapsvihar, amivel fogadták.

El sem hiszem, nem hiszem... Szeretem Magyarországot! Viktort is! Fantasztikus ember, nagyszerű kapcsolatunk volt, és kiválóan végzi a munkáját. Emlékszik erre? Nem engedte, hogy emberek megszállják az országukat, mint másoknál, akik tönkretették országaikat. Őszintén szólva rendben tartotta az országukat, a magyar népet az országban tartotta, és fantasztikus munkát végzett. Hű, ez nagyon nagy tömegnek hangzik”

– közölte Donald Trump, majd azt próbálta megtudni, minek köszönhető a fergeteges reakció. Azt kérdezte az alelnökétől, jó beszédet mondott-e, amire J. D. Vance mosolyogva csak annyit válaszolt: ezt még korai lenne megmondani, majd újra Donald Trump ragadta magához a szót.

Orbán Viktor fantasztikus munkát végez az amerikai elnök szerint

„Azt akarom mondani, hogy nagy rajongója vagyok Viktornak. Teljes mértékben mellette állok, az Egyesült Államok is teljes mértékben mellette áll, igazi megtiszteltetés beszélni Önökkel!

Önök igazán csodálatos emberek, nagy lelkesedéssel és zsenialitással, mert zseniálisak, és én nagyon szeretem Önöket.

Van egy vezetőjük, aki erőssé tette és rendben tartotta az országot, és nincs meg önöknél az a sok probléma, ami sok más országnál megvan, mert nem hagyták, hogy országaikat megszállják, nincsen ilyen problémájuk Orbán Viktornak köszönhetően. Ez az egyetlen oka annak, hogy nincs ilyen problémájuk. Sok szerencsét kívánok önöknek, és mindannyiójukat szeretem” – üzente minden magyar embernek a világ egyik legnagyobb hatalmú embere: Donald Trump amerikai elnök.