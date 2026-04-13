Az amerikai konzervatívok megszólaltak a magyar választás eredményéről

Michael Knowles, a Daily Wire konzervatív kommentárja, aki korábban interjút is adott a Mandinernek, szomorúan reagált a hírre, hogy Orbán Viktor elveszítette a magyar választást.

Szörnyű hír Magyarországnak és a Nyugatnak”

– írta Knowles.

A kommentátor posztja alatt vita alakult ki arról, hogy egyesek konzervatívnak gondolják a Tisza Pártot, hiszen a Fideszből kivált emberek alkotják.

A szkepticizmusom az egész kampánya alatt abból fakadt, és most is fakad, hogy ki támogatta őt, és hogy most ki ünnepli őt...”

– reagált a felvetésre Knowles.

Az End Wokeness nevű konzervatív oldal a következőt írta: „ A mai magyarországi eredményeket a következők üdvözölték:

Alexander Soros

Barack Obama

Hillary Clinton

Kier Starmer

Zelenszkij

Sánchez

Macron

Merz

EU

Több konzervatív kommentátor megjegyezte, hogy eljött az idő bocsánatot kérni azokért a vádakért, miszerint Magyarország egy diktatúra.

Nem igazán diktatúra az, ami szabad szavazást engedélyezett és elfogadta a vereséget”

– jelezte Mickey Kaus amerikai újságíró.