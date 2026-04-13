Az amerikai konzervatívok megszólaltak a magyar választás eredményéről

Michael Knowles, a Daily Wire konzervatív kommentárja, aki korábban interjút is adott a Mandinernek, szomorúan reagált a hírre, hogy Orbán Viktor elveszítette a magyar választást.
Szörnyű hír Magyarországnak és a Nyugatnak”
– írta Knowles.
A kommentátor posztja alatt vita alakult ki arról, hogy egyesek konzervatívnak gondolják a Tisza Pártot, hiszen a Fideszből kivált emberek alkotják.
A szkepticizmusom az egész kampánya alatt abból fakadt, és most is fakad, hogy ki támogatta őt, és hogy most ki ünnepli őt...”
– reagált a felvetésre Knowles.
Az End Wokeness nevű konzervatív oldal a következőt írta: „ A mai magyarországi eredményeket a következők üdvözölték:
- Alexander Soros
- Barack Obama
- Hillary Clinton
- Kier Starmer
- Zelenszkij
- Sánchez
- Macron
- Merz
- EU
Több konzervatív kommentátor megjegyezte, hogy eljött az idő bocsánatot kérni azokért a vádakért, miszerint Magyarország egy diktatúra.
Nem igazán diktatúra az, ami szabad szavazást engedélyezett és elfogadta a vereséget”
– jelezte Mickey Kaus amerikai újságíró.