Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Országgyűlési választás2026. április 12.
Választás 2026

Az amerikai konzervatívok megszólaltak a magyar választás eredményéről

Az amerikai konzervatívok közt vita alakult arról, hogy a Tisza Párt konzervatív-e. Azonban többen rámutattak arra, hogy elég csak megnézni, kik ünnepelték a győzelmét – számolt be a Mandiner.
Michael Knowles, a Daily Wire konzervatív kommentárja, aki korábban interjút is adott a Mandinernek, szomorúan reagált a hírre, hogy Orbán Viktor elveszítette a magyar választást

Az amerikai konzervatívok szerint a magyar választás végeredménye szörnyű hír Magyarországnak és a Nyugatnak Fotó: Kaiser Ákos / MTI

Szörnyű hír Magyarországnak és a Nyugatnak”

– írta Knowles.

A kommentátor posztja alatt vita alakult ki arról, hogy egyesek konzervatívnak gondolják a Tisza Pártot, hiszen a Fideszből kivált emberek alkotják.

A szkepticizmusom az egész kampánya alatt abból fakadt, és most is fakad, hogy ki támogatta őt, és hogy most ki ünnepli őt...”

– reagált a felvetésre Knowles.

Az End Wokeness nevű konzervatív oldal a következőt írta: „ A mai magyarországi eredményeket a következők üdvözölték:

  • Alexander Soros
  • Barack Obama
  • Hillary Clinton 
  • Kier Starmer 
  • Zelenszkij
  • Sánchez
  • Macron
  • Merz 
  • EU

Több konzervatív kommentátor megjegyezte, hogy eljött az idő bocsánatot kérni azokért a vádakért, miszerint Magyarország egy diktatúra. 

Nem igazán diktatúra az, ami szabad szavazást engedélyezett és elfogadta a vereséget”

– jelezte Mickey Kaus amerikai újságíró.

 

