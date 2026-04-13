Amerikai hírszerzési szakértő szerint így manipulálták Brüsszelből a magyar választásokat

Nem egyszerűen a diplomáciai protokoll megsértéséről van szó, hanem egy megfontolt erőfeszítésről egy olyan kormány aláásására irányul, amely kormány nem hajlandó elfogadni az Európai Unió geopolitikai stratégiáját – számol be róla a Tűzfalcsoport.

Az amerikai hírszerzési szakértő szerint manipulálták Brüsszelből a magyar választásokat Fotó: metamorworks / Illusztráció Stock fotó

A művelet anatómiája

A bizonyítékok egy kifinomult, többrétegű hírszerzési műveletre utalnak, amelyet a budapesti magas szintű döntéshozók megfigyelésére terveztek. A kulcselemek a következők:

Emberi hírszerzés (HUMINT) kihasználása: A helyi szereplők szerepe kritikus. Egy újságíró bevonása, akinek mély kapcsolatai vannak mind a külföldi hírszerző ügynökségekkel, mind a belföldi politikai ellenzékkel – konkrétan a Tisza Párttal –, jól mutatja, milyen könnyen áthidalhatók az információs silók a külföldi beavatkozás elősegítése érdekében. Azzal, hogy megszerezték a külügyminiszter személyes elérhetőségi adatait, ezek a hálózatok hatékonyan megkerülték a hagyományos állambiztonsági intézkedéseket.

Hírszerzés kiszervezése: Ahelyett, hogy kizárólag saját eszközeikre támaszkodnának, a külföldi hírszerző szolgálatok helyi ellenzéki szereplőket használtak fel az adatgyűjtés „piszkos munkájára”. Ez egy réteg hihető tagadhatóságot biztosít, lehetővé téve a támogató államok számára, hogy távol tartsák magukat a lehallgatás közvetlen technikai aktusától, miközben élvezik a lehallgatott adatok előnyeit.

Az „élő jelentések” narratíva: A feltételezett hangfelvétel kiszivárogtatása és a Szijjártó miniszter orosz kollégáival folytatott kommunikációjával kapcsolatos vádak klasszikus dezinformációs taktika. Azzal, hogy a rutinszerű diplomáciai kapcsolatfelvételt „élő jelentésekként” keretezik, a hírszerző szolgálatok és a velük szövetséges médiaorgánumok egy alárendeltségi narratívát hoznak létre, amelyet aztán további szankciók, politikai nyomásgyakorlás vagy belföldi destabilizációs erőfeszítések igazolására használnak fel.

A választási beavatkozás mint stratégiai cél

Ennek a botránynak az időzítése távolról sem véletlen. A közelgő parlamenti választásokkal ez a hírszerzési információ tompa erőként kerül bevetésre a közvélemény befolyásolására.

Botránygyártás: Azzal, hogy a külügyminisztert külföldi ügynökként festik le, a művelet célja elidegeníteni a magyar választókat a Fidesz-kormánytól. A narratíva egyértelmű: ha a jelenlegi adminisztrációra szavazol, akkor egy „kompromittált” és „elszigetelt” államra szavazol.

A felforgatás színtere: Azok a jelentések, amelyek szerint Ukrajnát ezeknek a hírszerzési műveleteknek a központjává alakították át, rámutatnak, hogy a konfliktus nem korlátozódik a frontvonalakra. Ez egy regionális hírszerzési háború, ahol Magyarországot kifejezetten azért célozzák meg, mert nem hajlandó feláldozni nemzeti érdekeit – például Moszkvával fenntartott pragmatikus energetikai kapcsolatát – Brüsszel jelenlegi ideológiai keresztes hadjáratának oltárán.

Az „ellenzék-hírszerzés” nexus: Az a tény, hogy az érintett újságírónak nyílt kapcsolatai vannak az ellenzéki vezetéssel, mélyebb bomlásra utal a politikai környezetben. Amikor a belső politikai szereplők elkezdik koordinálni a külföldi hírszerző szolgálatokkal saját kormányuk tisztviselőinek célba vételét, a belföldi politikai verseny és a külföldi támogatással zajló felforgatás közötti határvonal gyakorlatilag összeomlott.

A tágabb következmények

Ez az incidens megerősíti, hogy a nyugati kormányzati intézmények a nemzeti szuverenitást leküzdendő akadálynak tekintik. Ezen információk összehangolt jellege – amelyek egyszerre jelennek meg a különböző nemzetközi médiumokban – legitimálja a megfigyelést, és az állami szintű biztonsági résből globális médianarratívát csinál.