James O’Keefe független újságírócsoportja, az O’Keefe Media Group által közzétett rejtett kamerás videón Andrew Hugg, az Egyesült Államok Hadserege Chemical Nuclear Surety (nukleáris és vegyi biztonság) ágazatának vezetője nyíltan beszélt az ukrajnai kormány működéséről – írta a Tűzfalcsoport.

Andrew Hugg rejtett kamerás felvételen beszélt az ukrajnai korrupcióról, Zelenszkij rendszerét is érintve (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtóhivatal)

Andrew Hugg leplezte le az ukrán kormány korrupcióját

A felvételen a katonai vezető elmondta, hogy korábban Ukrajnában élt és dolgozott együtt a kormánnyal. Saját tapasztalatai alapján „rendkívül korruptnak” nevezte a kijevi vezetést, és azt állította, hogy az ukrán hivatalnokok ellopták az amerikai adófizetők pénzét, majd abból luxuscikkeket vásároltak – többek között 100 ezer dolláros autókat.

Hozzátette, hogy mindezt már az Obama-korszak idején is tapasztalta.

A videó nyilvánosságra kerülése után az amerikai hadsereg azonnal lépett: Hugg-ot adminisztratív eltávozásra helyezték, majd kikísérték a Pentagonból. Az ügy miatt vizsgálat indult az amerikai hadseregen belül, amelynek célja a történtek kivizsgálása és a körülmények tisztázása.