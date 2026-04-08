Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményben reagált az ügy körül megjelent hírekre, hangsúlyozva: több valótlan információ is napvilágot látott az ukrán aranykonvoj kapcsán. A hatóság ezért részletes tájékoztatást adott a nyomozás állásáról, és egy videót is közzétett, amelyen állításuk szerint dokumentumhamisítás látható – írta meg a Blikk.
Több tízmilliós készpénz és arany: tisztázatlan háttér
A NAV pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást a Magyarországon áthaladó szállítmány ügyében. A nyomozók március elején megállították a konvojt, jegyzőkönyvezték a rakományt, és tanúként hallgatták ki a résztvevőket.
A vizsgálat során kiderült, hogy a páncélozott járművekben kizárólag frissen nyomtatott euró- és dollárbankjegyek voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.
Az ügyben több pénzintézet is felmerült, köztük az ukrán Oshadbank, valamint lengyel és gibraltári bankok. A hatóság nemzetközi együttműködést is kezdeményezett az osztrák és a lengyel szervekkel.
Videón a gyanús jelenet: benzinkúti mosdóban manipulált iratok
A nyomozás egyik kulcseleme egy videófelvétel, amelyen a gyanú szerint a szállítmányt felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy dokumentumokat hamisít egy benzinkút mellékhelyiségében, miközben társai korrupciós pénzről beszélnek.
A hatóság szerint a szállított 40 millió dollár és 35 millió euró, valamint a 9 kilogramm arany eredete és felhasználása is kérdéseket vet fel, és akár bűncselekményre utalhat. A NAV egyúttal visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az eljárás során ne a jogszabályoknak megfelelően jártak volna el, hangsúlyozva: minden nyomozati lépést dokumentáltak.