Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményben reagált az ügy körül megjelent hírekre, hangsúlyozva: több valótlan információ is napvilágot látott az ukrán aranykonvoj kapcsán. A hatóság ezért részletes tájékoztatást adott a nyomozás állásáról, és egy videót is közzétett, amelyen állításuk szerint dokumentumhamisítás látható – írta meg a Blikk.

Több tízmilliós készpénz és arany: tisztázatlan háttér

A NAV pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást a Magyarországon áthaladó szállítmány ügyében. A nyomozók március elején megállították a konvojt, jegyzőkönyvezték a rakományt, és tanúként hallgatták ki a résztvevőket.

A vizsgálat során kiderült, hogy a páncélozott járművekben kizárólag frissen nyomtatott euró- és dollárbankjegyek voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.

Az ügyben több pénzintézet is felmerült, köztük az ukrán Oshadbank, valamint lengyel és gibraltári bankok. A hatóság nemzetközi együttműködést is kezdeményezett az osztrák és a lengyel szervekkel.