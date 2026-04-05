Szentkirályi Alexandra: Drágulhat a húsvéti bevásárlás is az árrésstop eltörlésével

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arról írt, hogy a húsvéti bevásárlás minden családban másképp zajlik, de egy dolog közös: a kormány által bevezetett árrésstop minden magyar pénztárcáját segíti. Kiemelte, hogy a liszt, a vaj, az olaj, a tej és a legnépszerűbb húsok ára Magyarországon európai összevetésben is kedvező, ami lehetővé teszi a családok számára a közös ünnepi étkezéseket.

Minden család érdekét szolgálja az árrésstop (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

A frakcióvezető szerint ugyanakkor egyes politikai erők megszüntetnék ezeket az intézkedéseket. Úgy fogalmazott: ha rossz döntés születik, a húsvéti bevásárlás végösszege jelentősen megemelkedhet.

Említette Kapitány Istvánt, aki kijelentette, hogy nincs szükség ársapkákra és árrésstopra.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: két irány közül lehet választani. Szerinte ha Magyarország marad a jelenlegi úton, továbbra is a biztonság és a családok megélhetése lesz az elsődleges szempont.