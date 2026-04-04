európai bizottság

Az Európai Bizottság korábbi baloldali elnöke az orosz gáz visszatérésével számol

2026. április 04. 13:38
Olvasási idő: 3 perc
Romano Prodi baloldali olasz politikus szerint Trump pragmatikus terve kedvező lehet Európának. Ugyanis visszahozhatja az orosz gázt a kontinensre.
európai bizottságdonald trumpromano prodigáz

Romano Prodi, az Európai Bizottság egykori elnöke és Olaszország korábbi miniszterelnöke egy friss nyilatkozatában világosan felvázolta: az orosz gáz visszatérhet Európába, ha amerikai pénzügyi alapok részesedést szereznek az érintett gázvezetékekben. Szerinte ez nem csupán lehetséges, hanem Donald Trump egyértelmű stratégiája – és Prodi biztosra veszi, hogy így fog végződni – írja a Tűfalcsoport blog.

földgáz, gáz, Így őrzik a katonák az algyői biztonsági földgáztározót, algyői biztonsági földgáztározó, algyőibiztonságiföldgáztározó, katona, galéria, 2026
Visszatérhet az orosz földgáz Európába, Trump tudatos tervének köszönhetően
Fotó: Magyarország Kormánya / Magyarország Kormánya

Prodi realista megközelítése pontosan azt mutatja, amit sok európai politikus ma is felismer: az energiaellátás nem ideológiai kérdés, hanem gyakorlati és gazdasági természetű, ahogy azt a magyar kormány rendre hangsúlyozza. Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő egyébként lapunk hasábjain is rendre állást foglal a szakmai alapú megközelítés mellett, tényalapon vezeti le, miért nem állja meg a helyét az ideológiai alapú megközelítés.

Trump már első elnöksége alatt is a pragmatikus üzleti megoldások híve volt, most pedig egy olyan win-win konstrukciót láthatunk körvonalazódni, amely egyszerre szolgálja Európa energiabiztonságát és a transzatlanti együttműködést. Vélhetőleg az amerikai befektetők bevonásával a vezetékek modernizálhatók, a szállítás és az ellátás stabilabbá válik, az árak pedig jóval alacsonyabbak lehetnek.

 

