Rendkívüli

Életveszélyben lehet Lukasenko - megrázó hír érkezett

Durva

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

ukrajna

Az ukrán nagykövet Magyar Péterről beszélt

Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete az Európai Pravdának adott interjúban arról beszélt, hogy a hivatalos diplomáciai párbeszéd már május 11–12. után, az új magyar parlament megalakulását követően újraindulhat. Ennek hozadéka lehet az is, hogy az új kormány nem áll a 90 milliárdos ukrán hitel útjába
A Kárpáthír összefoglalója szerint fordulat jöhet a magyar–ukrán kapcsolatokban a Tisza Párt április eleji győzelme után. Sándor Fegyir az összeállítás szerint arról is beszélt, hogy Magyar Péter jelezte: Magyarország nem blokkolná az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, amelyet Kijev létfontosságúnak tekint − idézi a magyar Nemzet.

Sándor Fegyir Ukrajna budapesti nagykövete
Sándor Fegyir Ukrajna budapesti nagykövete a magyar-ukrán kapcsolatok újraindulásáról beszélt
A Kárpáthír beszámolója szerint a nagykövet arról is beszélt, hogy a diplomáciai párbeszéd az új magyar parlament megalakulása után indulhat újra, és 

már létrejött az első kapcsolat az ukrán külügyminiszter és a külügyi tárca élére készülő Orbán Anita között.

Ezek közé tartozik a 2020 óta nem ülésező magyar–ukrán gazdasági vegyesbizottság újraindítása. A testület logisztikai csomópontok megnyitásáról, valamint banki és gyógyszeripari együttműködésről is tárgyalhatna. Sándor emellett bírálta a korábbi magyar kormány által bevezetett importkorlátozásokat, amelyeket értelmetlennek nevezett, mondván: az érintett ukrán termékek így is eljutnak a magyar piacra, csak más országok címkéje alatt.

Az interjúban szóba kerültek a kisebbségi jogok is, így a kárpátaljai magyarok nyelvhasználata is.

 

