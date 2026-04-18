Az ukrán nagykövet Magyar Péterről beszélt

A Kárpáthír összefoglalója szerint fordulat jöhet a magyar–ukrán kapcsolatokban a Tisza Párt április eleji győzelme után. Sándor Fegyir az összeállítás szerint arról is beszélt, hogy Magyar Péter jelezte: Magyarország nem blokkolná az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, amelyet Kijev létfontosságúnak tekint − idézi a magyar Nemzet.

Sándor Fegyir Ukrajna budapesti nagykövete a magyar-ukrán kapcsolatok újraindulásáról beszélt

Fotó: Facebook

A Kárpáthír beszámolója szerint a nagykövet arról is beszélt, hogy a diplomáciai párbeszéd az új magyar parlament megalakulása után indulhat újra, és

már létrejött az első kapcsolat az ukrán külügyminiszter és a külügyi tárca élére készülő Orbán Anita között.

Ezek közé tartozik a 2020 óta nem ülésező magyar–ukrán gazdasági vegyesbizottság újraindítása. A testület logisztikai csomópontok megnyitásáról, valamint banki és gyógyszeripari együttműködésről is tárgyalhatna. Sándor emellett bírálta a korábbi magyar kormány által bevezetett importkorlátozásokat, amelyeket értelmetlennek nevezett, mondván: az érintett ukrán termékek így is eljutnak a magyar piacra, csak más országok címkéje alatt.

Az interjúban szóba kerültek a kisebbségi jogok is, így a kárpátaljai magyarok nyelvhasználata is.