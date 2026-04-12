Brutális számok jöttek! Már kétharmadnál a részvétel: elsöprő az aktivitás délután háromkor

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026

Bálint Botond: Egyetlen rossz szavazattal mindent elveszíthetünk

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Pesti Srácok publicistája szerint izgalmas lesz a mai nap. Bálint Botond arra hívta fel a figyelmet, hogy egy szavazat lerombolhat mindent.
Választás 2026magyar-amerikai kapcsolatFidesz-KDNPOrbán Viktorkampány

Bálint Botond választási üzenetében azokhoz szólt, akik még bizonytalanok a döntésüket illetően.

20251020 -- Pesti Srácok portrék, Bálint Botond // fotó: Hatlaczki Balázs
Bálint Botond (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyarország az elmúlt 16 évben a világ három legerősebb gazdasági, katonai és politikai hatalmával is remek kapcsolatot épített ki”

– mutatott rá a publicista.

Ezeknek a kapcsolatoknak az előnyeit, mely jelenleg a rendelkezésünkre áll, egy csapásra elveszíthetjük, ha rosszul döntünk.

Helyette egy Brüsszel központú birodalomba fogunk betagozódni, amely éppen a legnagyobb válságát éli. 

Ezt a válságot például úgy akarja kezelni, hogy a mi szuverenitásunkat akarja megszerezni.”

Ennek megakadályozására van minden szavazatra szüksége Orbán Viktornak és a Fidesz-KDNP-nek.

 

