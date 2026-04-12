Bálint Botond: Egyetlen rossz szavazattal mindent elveszíthetünk

A Pesti Srácok publicistája szerint izgalmas lesz a mai nap. Bálint Botond arra hívta fel a figyelmet, hogy egy szavazat lerombolhat mindent.
Bálint Botond választási üzenetében azokhoz szólt, akik még bizonytalanok a döntésüket illetően.
Magyarország az elmúlt 16 évben a világ három legerősebb gazdasági, katonai és politikai hatalmával is remek kapcsolatot épített ki”
– mutatott rá a publicista.
Ezeknek a kapcsolatoknak az előnyeit, mely jelenleg a rendelkezésünkre áll, egy csapásra elveszíthetjük, ha rosszul döntünk.
Helyette egy Brüsszel központú birodalomba fogunk betagozódni, amely éppen a legnagyobb válságát éli.
Ezt a válságot például úgy akarja kezelni, hogy a mi szuverenitásunkat akarja megszerezni.”
Ennek megakadályozására van minden szavazatra szüksége Orbán Viktornak és a Fidesz-KDNP-nek.
