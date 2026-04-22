Újraindult a Barátság kőolajvezeték – már ma Magyarországra érhet az olaj

Bóka János közölte: újraindult a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. A rendelkezésre álló információk szerint 11:35-kor indult meg a szállítás Belaruszból Ukrajna irányába, a kőolaj pedig akár már ma, legkésőbb holnap reggel Magyarország területére érkezhet.

Megtört a február óta tartó olajblokád, újraindult a Barátság kőolajvezeték (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)

Már nem kérdés: Politikai okai voltak a Barátság kőolajvezeték leállításának

Az ukrán olajblokádot feltörtük. Bebizonyosodott, hogy az olajszállítást Ukrajna politikai megfontolásokból blokkolta, és bebizonyosodott az is, hogy ők előbb fogytak ki a pénzből, mint mi az olajból”

– írta Bóka János, utalva arra az üzenetre, amelyet Orbán Viktor és a Fidesz az ukrán olajblokád alatt végig hangsúlyozott:

A Barátság kőolajvezeték leállásának nem technikai, hanem politikai okai voltak, és az ukrán állam ezzel a módszerrel avatkozott bele a magyar választásokba. A blokád ideje alatt több ukrán forrásból is érkezett beismerés, hogy sosem volt műszaki akadálya az újraindításnak. Különösen beszédes, hogy rövid idővel a választások után már gond nélkül újraindul az olajszállítás a vezetéken keresztül.

Bóka János szerint Magyarország energiabiztonsága és a megfizethető energiaár más eszközzel nem volt biztosítható, ezért a konfliktusokat az Európai Unión belül is fel kellett vállalni. A 90 milliárd eurós ukrán hitelkeret blokkolása nem cél volt, hanem eszköz az érdekérvényesítésre, amit a rosszhiszemű ukrán magatartás kényszerített ki – fogalmazott.