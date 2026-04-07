Bárdosi Sándor szerint Orbán Viktornak kell képviselnie Magyarországot

„Olyan embert küldjünk oda, aki a szakmája mestere” – fogalmazott Facebook-videójában Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó, aki sportolói példán keresztül beszélt a választások tétjéről.

A korábbi világ- és Európa-bajnok sportoló szerint a jelenlegi helyzet leginkább egy világversenyhez hasonlítható, ahol nem mindegy, kit küld az ország képviseletére. Úgy látja,

vannak, akik egy tapasztalatlan, kiszámíthatatlan „kezdő versenyzőre” bíznák Magyarország képviseletét, miközben adott egy rutinos, sok éve bizonyító szereplő is.

Bárdosi hangsúlyozta: a sportban egyértelmű, hogy a legnagyobb megmérettetésekre azt a versenyzőt küldik, aki már bizonyított, akit az ellenfelek is elismernek, és aki képes stabil teljesítményt nyújtani.

A birkózó úgy véli, a döntés nem lehet kérdés: Magyarországot olyan vezetőnek kell képviselnie, aki a szakmája mestere.

Mint mondta, Orbán Viktort ilyennek tartja.