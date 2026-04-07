Bayer Zsolt megint hozta önmagát – Magyar Péter ezután biztosan elszégyelli magát

Az Igazság órája keddi műsorának vendége Bayer Zsolt, aki Németh Balázs műsorvezetővel beszél arról is, hogy Magyar Péter a húsvétvasárnapi szerbiai szabotázsakció kapcsán azt várta, hogy Orbán Viktor meghívja őt a Védelmi Tanács ülésére és a Tisza Párt elnöke szerint alaposan feltételezhető, hogy a Magyarországra látogató JD Vance katonákat kérhet az Irán elleni háborúhoz.

Bayer Zsolt az Igazság órája műsorában

Fotó: Facebook/Fidesz frakció

Bayer Zsolt az Igazság órája műsorában

A publicista a műsor elején JD Vance látogatásával kapcsolatban arra reagálva, hogy a balos sajtó vágyvezérelt cikkeket ír arról, hogy az amerikai alelnök azért jön, hogy egy utolsó kísérletet tegyen Orbán Viktor hatalmának megtartására, elmondta:

Szerintem a HVG tesz minden nap egy elkeseredett kísérletet arra, hogy megírják vágyvezérelt cikkeiket.”

Azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter szerint azért jön Vance, hogy katonákat kérjen az iráni háborúhoz, Bayer közölte:

Próbálják átkeretezni a látogatást, amennyiben hazamegy Vance és nem kért katonákat, akkor majd Magyar Péter majd közli, hogy ő akadályozta meg a katonák küldését.

Magyar Péter egy pszichopata

A szerbiai szabotázsakcióval kapcsolatban, a megjelent balos cikkekre reagálva Bayer elmondta:

Már 2022-ben, amikor felrobbantották az Északi Áramlatot az ukránok, a balos sajtóban évekig írták, hogy az oroszok robbantottak. Ugyanez folyik ma.

Magyar Péter Védelmi Tanács-részvétel iránti vágyáról szólva elmondta,

Magyar Péter egy pszichopata, azt hiszi, hogy két csíkhúzás között beül a Védelmi Tanács ülésére és aztán jól megbeszéli majd Panyi Szabolccsal.”

Bayer arról, hogy Magyar Péter bejelentkezett miniszterelnöknek, elmondta:

El tudod képzelni, hogy ez az alak a hazád miniszterelnöke, volt itt már pár fura alak, de azért drogos pszichopata, az kevés volt.”

Hozzátették, nem kivételes európai szinten az eset, hiszen az európai vezetők között lehet találni hasonló alakokat.

Magyar Péter propagandafilmjével kapcsolatban a műsorban elhangzott, egy nárcisztikus ember öntömjénezése látható, amellyel kapcsolatban Bayer megjegyezte:

Ez nem más, minthogy „a slim fit gatyás csávó, aki szárazon szereti, nézi magát.”

Mindeközben az európai parlamenti munkájára pedig annyit sem ad, hogy bejárjon, Magyar Péter a legtöbbet hiányzó EP-képviselő, az ülések alig 2 százalékán vesz részt.

