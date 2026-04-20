Megvan, hány minisztérium lesz a következő kormányban – bejelentést tett Magyar Péter

Fontos bejelentések várhatók a Tisza Párt hétfői frakcióülése után: Magyar Péter közlése szerint nemcsak a parlamenti tisztségekről döntenek, hanem az új kormány szerkezetét és több miniszter személyét is ismertetik.

A Magyar Nemzet szerint a jelenlegi tervek alapján a leendő kabinet a miniszterelnök mellett 16 minisztériummal működne, ami jelentős átalakítást jelent a kormányzati struktúrában.

A frakcióülésen több kulcskérdésről határoznak. Hivatalossá válhat, hogy a képviselőcsoport vezetője Bujdosó Andrea lesz, míg az Országgyűlés elnöki posztjára Forsthoffer Ágnest jelölhetik.

A nap egyik legfontosabb eseménye a délután 14:30-kor kezdődő sajtótájékoztató lesz, ahol hét miniszter nevét hozzák nyilvánosságra. A bejelentések a következő területeket érintik:

külügy

pénzügy

gazdaság és energetika

egészségügy

honvédelem

környezetvédelem

agrár- és élelmiszer-gazdaság

Bár a hivatalos névsor csak később válik ismertté, a sajtóban már több lehetséges miniszter neve is felmerült. Értesülések szerint a külügyi tárcát Orbán Anita kaphatja, míg a pénzügyminiszteri poszt várományosa Kármán András lehet. A gazdasági és energetikai területet Kapitány István vezetheti.

Az egészségügy élére Hegedűs Zsolt kerülhet, a honvédelmi minisztériumot pedig Ruszin-Szendi Romulusz irányíthatja. Az agrártárca esetében Bóna Szabolcs neve is felmerült.

Korábban már az is eldőlt, hogy Bódis Kriszta miniszteri pozíciót kap, és az újonnan létrejövő szociális tárcát vezetheti. A kormányalakítási tárgyalások a héten folytatódnak, így a következő napokban további miniszterek kilétére is fény derülhet.