Hozzányúlna az Orbán-kormány jóléti intézkedéseihez Bod Péter Ákos

A Telex gazdasági rovatában, a G7-ben fejtegette gazdaságpolitikai elképzeléseit a Tisza Párthoz közel álló közgazdász, Bod Péter Ákos. A közgazdász terjedelmes cikkében azt a kérdéskört járta körbe, hogy Magyar Péter nemsokára felálló kormányának milyen gazdasági mozgástere lesz, és ebből következően mik lennének az üdvözlendő lépések.
Várhatóan romlik a közhangulat
Bod úgy látja, hogy a kétharmados Tisza-győzelemre egyértelműen pozitívan reagált a piac. Ezt jelzi a forintárfolyam erősödése és a magyar állampapírok iránti kereslet növekedése. Csakhogy szerinte ez átmeneti állapot, hiszen "a gazdasági alapok rövid időn belül nem képesek érdemben változni."
A magyar gazdaság ugyanis szerinte "aggasztó" állapotban van, nagyon sok rendszerszintű problémát kellene kezelni. Bod arra is felhívta a figyelmet, hogy az új vezetésnek nemcsak a belső gazdasági kihívások jelenthetnek gondot, hanem a nemrég beígért euróövezeti csatlakozás előkészítése és az uniós források hazahozatala is.
A közgazdász szerint "az államháztartás tényleges viszonyainak felszínre kerülése, nem ismert szerződések és egyéb „aknák” felbukkanása, valamint a rezsimváltásokkal együtt járó személyi, intézményi, jogi viták és súrlódások" sem könnyítik meg majd a helyzetet. Majd levonta a politikai következtetést:
ezek így összességében idővel rontani fognak "a hangulatmutatókon".
Magyarán Bod azt prognosztizálta, hogy most jön a neheze, hiszen a magyar társadalom negatívan fogja fogadni az új kormány "korrekciós" intézkedéseit."
Hozzányúlna a populista kedvezményekhez
A közgazdász írásának legizgalmasabb része egyértelműen az, amikor ugyan konkrétumok nélkül, de megoldási javaslatokat, vagy legalábbis irányvonalakat fogalmaz meg.
Cikkének legvégén azt írta, " sok múlik azon, hogy az örökölt – gazdaságilag észszerűtlen, politikailag populista, de a lakosság jelentős része által megszokott, immár elvárt – piacpótló, piackorlátozó intézkedések sokaságával mit kezd az új kormányzat."
Egyszerűbben ez azt jelenti, hogy Bod Péter Ákos szerint valamiféle "korrekció" (megszorítás) elkerülhetetlen lesz Magyar Péter kormányától.
Finoman arra utalgatott, hogy a reformok keretében hozzá kell majd nyúlni az Orbán-kormány jóléti intézkedéseihez (rezsicsökkentés, családtámogatások, lakástámogatások stb.).
Szerinte a megszorítások, illetve a kedvezmények visszavonásával "modern "modernizációs pályára" lehetne állítani Magyarországot. Éppen ezért az a fő kérdés, hogy ezeket meglépi-e majd a Tisza-kormány.
Már a megszorításokat készítik elő
Néhány nap telt csak el a választások óta, még meg sem alakult a Tisza-kormány, de Magyar Péter szakértői és a Tisza-közeli sajtó már meg is kezdte a magyar társadalom felkészítését a megszorításokra.
A Tisza Pártot anyagilag is támogató Raskó György arról beszélt egy nappal a választás után, nem baj, hogy drágulnak az élelmiszerek, meg kell szüntetni az árstopokat.
A hónapok óta a Tisza Pártot háttérből segítő Simor András pedig azt mondta a hvg-nek: a kormánynak nem feladata, hogy állampolgárai jólétét biztosítsa, azt majd megteszi a piac. Ezért szerinte vissza kell vonni az Orbán-kormány által adott "adományokat". Simor szerint tehát meg kell szüntetni a rezsicsökkentést, a védett benzinárat és a többi kedvezményt is.
A Telex és a 444 pedig több cikkben is arról írt, hogy azonnal meg kell szüntetni a védett benzinárat.