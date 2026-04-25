Hozzányúlna az Orbán-kormány jóléti intézkedéseihez Bod Péter Ákos

A Telex gazdasági rovatában, a G7-ben fejtegette gazdaságpolitikai elképzeléseit a Tisza Párthoz közel álló közgazdász, Bod Péter Ákos. A közgazdász terjedelmes cikkében azt a kérdéskört járta körbe, hogy Magyar Péter nemsokára felálló kormányának milyen gazdasági mozgástere lesz, és ebből következően mik lennének az üdvözlendő lépések.

Várhatóan romlik a közhangulat

Bod úgy látja, hogy a kétharmados Tisza-győzelemre egyértelműen pozitívan reagált a piac. Ezt jelzi a forintárfolyam erősödése és a magyar állampapírok iránti kereslet növekedése. Csakhogy szerinte ez átmeneti állapot, hiszen "a gazdasági alapok rövid időn belül nem képesek érdemben változni."

A magyar gazdaság ugyanis szerinte "aggasztó" állapotban van, nagyon sok rendszerszintű problémát kellene kezelni. Bod arra is felhívta a figyelmet, hogy az új vezetésnek nemcsak a belső gazdasági kihívások jelenthetnek gondot, hanem a nemrég beígért euróövezeti csatlakozás előkészítése és az uniós források hazahozatala is.

A közgazdász szerint "az államháztartás tényleges viszonyainak felszínre kerülése, nem ismert szerződések és egyéb „aknák” felbukkanása, valamint a rezsimváltásokkal együtt járó személyi, intézményi, jogi viták és súrlódások" sem könnyítik meg majd a helyzetet. Majd levonta a politikai következtetést:

ezek így összességében idővel rontani fognak "a hangulatmutatókon".

Magyarán Bod azt prognosztizálta, hogy most jön a neheze, hiszen a magyar társadalom negatívan fogja fogadni az új kormány "korrekciós" intézkedéseit."

Hozzányúlna a populista kedvezményekhez

A közgazdász írásának legizgalmasabb része egyértelműen az, amikor ugyan konkrétumok nélkül, de megoldási javaslatokat, vagy legalábbis irányvonalakat fogalmaz meg.

Cikkének legvégén azt írta, " sok múlik azon, hogy az örökölt – gazdaságilag észszerűtlen, politikailag populista, de a lakosság jelentős része által megszokott, immár elvárt – piacpótló, piackorlátozó intézkedések sokaságával mit kezd az új kormányzat."

Egyszerűbben ez azt jelenti, hogy Bod Péter Ákos szerint valamiféle "korrekció" (megszorítás) elkerülhetetlen lesz Magyar Péter kormányától.

Finoman arra utalgatott, hogy a reformok keretében hozzá kell majd nyúlni az Orbán-kormány jóléti intézkedéseihez (rezsicsökkentés, családtámogatások, lakástámogatások stb.).

Szerinte a megszorítások, illetve a kedvezmények visszavonásával "modern "modernizációs pályára" lehetne állítani Magyarországot. Éppen ezért az a fő kérdés, hogy ezeket meglépi-e majd a Tisza-kormány.