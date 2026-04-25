Hozzányúlna az Orbán-kormány jóléti intézkedéseihez Bod Péter Ákos

A Telex gazdasági rovatában kezdett gazdaságpolitikai ötletelgetésbe Bod Péter Ákos. A Tisza-közeli közgazdász szerint a rezsicsökkentés és családtámogatások "populista", "észszerűtlen" intézkedések, ezért az új kormánynak el kell gondolkoznia a sorsukról.
A Telex gazdasági rovatában, a G7-ben fejtegette gazdaságpolitikai elképzeléseit a Tisza Párthoz közel álló közgazdász, Bod Péter Ákos. A közgazdász terjedelmes cikkében azt a kérdéskört járta körbe, hogy Magyar Péter nemsokára felálló kormányának milyen gazdasági mozgástere lesz, és ebből következően mik lennének az üdvözlendő lépések.

Várhatóan romlik a közhangulat

Bod úgy látja, hogy a kétharmados Tisza-győzelemre egyértelműen pozitívan reagált a piac. Ezt jelzi a forintárfolyam erősödése és a magyar állampapírok iránti kereslet növekedése. Csakhogy szerinte ez átmeneti állapot, hiszen "a gazdasági alapok rövid időn belül nem képesek érdemben változni."

A magyar gazdaság ugyanis szerinte "aggasztó" állapotban van, nagyon sok rendszerszintű problémát kellene kezelni. Bod arra is felhívta a figyelmet, hogy az új vezetésnek nemcsak a belső gazdasági kihívások jelenthetnek gondot, hanem a nemrég beígért euróövezeti csatlakozás előkészítése és az uniós források hazahozatala is. 

A közgazdász szerint "az államháztartás tényleges viszonyainak felszínre kerülése, nem ismert szerződések és egyéb „aknák” felbukkanása, valamint a rezsimváltásokkal együtt járó személyi, intézményi, jogi viták és súrlódások" sem könnyítik meg majd a helyzetet. Majd levonta a politikai következtetést: 

ezek így összességében idővel rontani fognak "a hangulatmutatókon".

Magyarán Bod azt prognosztizálta, hogy most jön a neheze, hiszen a magyar társadalom negatívan fogja fogadni az új kormány "korrekciós" intézkedéseit."

Bod Péter Ákos közgazdász terjedelmes cikkben értékelte a magyar gazdaság helyzetét, és "korrekciós" lépéseket sürgetett. Forrás: YouTube

Hozzányúlna a populista kedvezményekhez

A közgazdász írásának legizgalmasabb része egyértelműen az, amikor ugyan konkrétumok nélkül, de megoldási javaslatokat, vagy legalábbis irányvonalakat fogalmaz meg.

Cikkének legvégén azt írta, " sok múlik azon, hogy az örökölt – gazdaságilag észszerűtlen, politikailag populista, de a lakosság jelentős része által megszokott, immár elvárt – piacpótló, piackorlátozó intézkedések sokaságával mit kezd az új kormányzat."

Egyszerűbben ez azt jelenti, hogy Bod Péter Ákos szerint valamiféle "korrekció" (megszorítás) elkerülhetetlen lesz Magyar Péter kormányától. 

Finoman arra utalgatott, hogy a reformok keretében hozzá kell majd nyúlni az Orbán-kormány jóléti intézkedéseihez (rezsicsökkentés, családtámogatások, lakástámogatások stb.). 

Szerinte a megszorítások, illetve a kedvezmények visszavonásával "modern "modernizációs pályára" lehetne állítani Magyarországot. Éppen ezért az a fő kérdés, hogy ezeket meglépi-e majd a Tisza-kormány.

Már a megszorításokat készítik elő

Néhány nap telt csak el a választások óta, még meg sem alakult a Tisza-kormány, de Magyar Péter szakértői és a Tisza-közeli sajtó már meg is kezdte a magyar társadalom felkészítését a megszorításokra. 

 

A Tisza Pártot anyagilag is támogató Raskó György arról beszélt egy nappal a választás után, nem baj, hogy drágulnak az élelmiszerek, meg kell szüntetni az árstopokat. 

 

A hónapok óta a Tisza Pártot háttérből segítő Simor András pedig azt mondta a hvg-nek: a kormánynak nem feladata, hogy állampolgárai jólétét biztosítsa, azt majd megteszi a piac. Ezért szerinte vissza kell vonni az Orbán-kormány által adott "adományokat". Simor szerint tehát meg kell szüntetni a rezsicsökkentést, a védett benzinárat és a többi kedvezményt is. 

 

A Telex és a 444 pedig több cikkben is arról írt, hogy azonnal meg kell szüntetni a védett benzinárat. 

 

 

