Bogár László: A választás tétje túlmutat Magyarországon, valójában globális kérdés

Az interjúban Bogár László játékelméleti példával magyarázta a jelenlegi politikai helyzetet, külön kitérve a Fidesz és a Mi Hazánk közötti viszonyra. Mint fogalmazott, a „két fogoly dilemmája” jól leírja azt az állapotot, amelyben a két politikai erő ugyanazon szavazóbázison osztozik, miközben döntéseik kölcsönösen befolyásolják egymás esélyeit.

Bogár László szerint a mostani választás jóval túlmutat Magyarországon

„Nem a Fidesz a lényeg, hanem Orbán Viktor”

– Miért fontos, hogy a Fidesz győzzön, és mit üzenne a nemzeti radikálisoknak?

Onnan kezdeném, hogy a most kialakuló helyzet játékelméletileg régóta ismert, ez a „két fogoly dilemmája”. A két szereplő itt a Fidesz és a Mi Hazánk, akik ugyanazon a szavazóbázison osztoznak. Nincs értelme mellébeszélni: a másik oldalról nem érkeznek át szavazók. 44 éve ismerem Orbán Viktort, személyes jó barátom, és bár ez érzelmi elfogultságot jelent, mégis kimagasló történelmi személyiségnek tartom.

Nem a Fidesz a lényeg, hanem Orbán Viktor, aki 16 éven át egy globálisan ismert narratívát képviselt, sikeresen.

Ha azt akarjuk, hogy ne a nemzetellenes erők győzzenek, akkor egyéniben a Mi Hazánk szavazóinak célszerű a Fidesz jelöltjeit támogatni. A probléma az, hogy nincs kommunikáció és bizalom – ennek súlyos következményei lehetnek.