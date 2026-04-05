Bogár László: A választás tétje túlmutat Magyarországon, valójában globális kérdés

Az interjúban Bogár László játékelméleti példával magyarázta a jelenlegi politikai helyzetet, külön kitérve a Fidesz és a Mi Hazánk közötti viszonyra. Mint fogalmazott, a „két fogoly dilemmája” jól leírja azt az állapotot, amelyben a két politikai erő ugyanazon szavazóbázison osztozik, miközben döntéseik kölcsönösen befolyásolják egymás esélyeit.
– Miért fontos, hogy a Fidesz győzzön, és mit üzenne a nemzeti radikálisoknak?
Onnan kezdeném, hogy a most kialakuló helyzet játékelméletileg régóta ismert, ez a „két fogoly dilemmája”. A két szereplő itt a Fidesz és a Mi Hazánk, akik ugyanazon a szavazóbázison osztoznak. Nincs értelme mellébeszélni: a másik oldalról nem érkeznek át szavazók. 44 éve ismerem Orbán Viktort, személyes jó barátom, és bár ez érzelmi elfogultságot jelent, mégis kimagasló történelmi személyiségnek tartom.
Nem a Fidesz a lényeg, hanem Orbán Viktor, aki 16 éven át egy globálisan ismert narratívát képviselt, sikeresen.
Ha azt akarjuk, hogy ne a nemzetellenes erők győzzenek, akkor egyéniben a Mi Hazánk szavazóinak célszerű a Fidesz jelöltjeit támogatni. A probléma az, hogy nincs kommunikáció és bizalom – ennek súlyos következményei lehetnek.
Fogolydilemma: a játékelmélet egyik legismertebb modellje, amelyet az 1950-es években dolgoztak ki. Az alapötletet két amerikai matematikus, Merrill Flood és Melvin Dresher alkotta meg, a közismert „fogoly” történetet pedig Albert W. Tucker fogalmazta meg.
Lényege röviden: két szereplő dönt egymástól függetlenül, és bár az együttműködés lenne mindkettőjük számára a legjobb, a bizalom hiánya miatt gyakran olyan döntést hoznak, amellyel végül mindketten rosszabbul járnak.
Bogár László: „A 2026-os választás globális kérdés”
– A szavazók mennyire látják át ennek a helyzetnek a jelentőségét?
Ez valójában globális kérdés. A történelemben volt már hasonló helyzet, például Hunyadi János idején, amikor nemcsak Magyarország, hanem egész Európa sorsa volt a tét. Nándorfehérvár után is jött Mohács – ez figyelmeztetés arra, hogy a döntéseinknek hosszú távú következményei vannak.
Ma, pontosan 500 évvel Mohács után is egy globális hatalmi törésvonalnál állunk, és a magyar választók felelőssége óriási abban, hogy milyen irányba mozdul el az ország.
Ez a jubileum egyfajta szellemi mementóként is értelmezhető.
– Mi következhet be, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra?
Erre viszonylag egyszerű a válasz: egy olyan destruktív erőről van szó, amelynek hatásai nehezen felmérhetők. A világot meghatározó amerikai-izraeli hatalmi szövetség bár nem klasszikus háborút folytat, mégis jelentős befolyással bír.
Ha ennek a hatalmi központnak a vezetői nyíltan kampányolnak Orbán Viktor mellett, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy mi az a szörnyűséges, destruktív globális erő, amelyik szemben szegül ezzel a befolyással? Ezt akár kérdésként itt is hagyhatjuk.