A Barátság kőolajvezeték csodálatos gyógyulásának körülményeiről beszél hamarosan Bóka Jánosa Hír TV-ben

Bóka János hétfőn, a Gondolatok az ukrán olajblokádról című Facebook-bejegyzésében azt írta, Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását - közölte, majd hozzátette: amennyiben hétfőn elindul az olajszállítás, ez akár már az állandó képviselők szerdai ülésén megtörténhet. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősségvállalást.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Hír TV Monitor című műsorában beszél a Barátság kőolajvezeték újraindulásáról (forrás: Facebook/Bóka János)

A leköszönő miniszter tájékoztatása szerint a Hír TV-n, csütörtökön 18 óra 30 perckor kezdődő Monitor című műsorban beszél arról, hogy három hónap szünet után elindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Bóka János az ukrán olajblokád okairól

Több kormánypárti politikus, köztük Bóka János is jelezte már korábban számos alkalommal, hogy a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás szüneteltetésének kizárólag politikai okai vannak, a magyar választásokat kívánta az ukrán vezetés befolyásolni vele. Ezt a gyanút igazolja most az a tény is, hogy az ukránok által előre jelzett idő, amely szerintük a javításhoz szükséges, már nem érvényes, a vezeték váratlanul megjavult és immár szállítja a kőolajat Magyarországra.



