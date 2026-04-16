Bóka János elárulta, hogy miért nem vesz részt Orbán Viktor az EU-s csúcstalálkozón

Nem vesz részt az EU állam- és kormányfőinek informális tanácskozásán a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt Orbán Viktor miniszterelnök április 23-24-én – közölte Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Bóka János azt írta, mivel az informális tanácskozáson nem lesznek döntések és nem fogadnak el írásbeli következtetéseket, ezért Magyarország képviseletére nem kér fel senkit a miniszterelnök.

Bóka János a részletekről

A tanácskozás napirendjén a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő hétéves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek. Ezekben az ügyekben a magyar kormány álláspontja ismert és nem változott. Erről az Európai Tanács elnökének kabinetjét tájékoztattuk – tette hozzá. A miniszter azt írta, az informális találkozón Magyarország nem politikai szintű képviselete biztosított, a megbeszélés általános irányairól Magyarország tájékoztatást kap – közölte az MTI.