Olajjal zsarolhatnak: Bóka szerint ez lesz a jövő egyik fő fegyvere

Bóka János hangsúlyozta: már Brüsszelből is érkeztek jelzések az eljárás lezárásának előkészítéséről, noha a választás győztese, Magyar Péter még nem hozott egyetlen konkrét döntést sem. Úgy fogalmazott, ebből világosan látszik, hogy „a hetes cikkelyes eljárás valóban politikai, nyomásgyakorlási és megbélyegzési eszköz volt”, amely akár bármely tagállammal szemben újra előkerülhet.
Barátság kőolajvezeték: nem volt technikai hiba
Bóka János a Barátság kőolajvezeték hirtelen „megjavulásáról” is beszélt, amit egyértelműen politikai döntés következményének tart. Szerinte bebizonyosodott, hogy az olajszállítás leállítása nem műszaki probléma volt, hanem nyomásgyakorlás. Kiemelte:
Magyarország stratégiája – „amíg nincs olaj, nincs pénz” – működött, és rákényszerítette Ukrajnát a vezeték helyreállítására. Ugyanakkor figyelmeztetett: ez a típusú energiafegyver a jövőben is ott lebeg majd a tárgyalások felett, mint egy állandó fenyegetés.
Diplomáciai csapda: Netanjahu meghívása visszaüthet
A miniszter kitért arra is, hogy Magyar Péter egyszerre szeretné fenntartani a Nemzetközi Büntetőbírósági tagságot és meghívni Benjamin Netanjahut Magyarországra. Ez szerinte komoly ellentmondás, mert jogilag kötelezővé tenné az izraeli miniszterelnök letartóztatását. Arra a következtetésre jutott, hogy ez diplomáciai szempontból kifejezetten szerencsétlen helyzet, amely feszültséget generálhat nemzetközi szinten.
Intézményi nyomásgyakorlás: nincs felhatalmazás rá
Bóka János reagált Magyar Péter felszólítására is, amelyben közjogi méltóságok, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelte.
A leköszönő miniszter szerint semmilyen választási eredmény nem ad felhatalmazást arra, hogy politikai nyomás alá helyezzenek alkotmányos tisztségviselőket.
Úgy véli, az új kormány széles felhatalmazással rendelkezik ugyan, de csak a jogi kereteken belül működhet. Hangsúlyozta: az alkotmányos rend tiszteletben tartása a magyar állami működés alapja.
Bóka János legerősebb mondatai
Az uniós tárca jövőjéről:
Az új kormánynak nagyon széles felhatalmazása van a választási eredmények alapján, az ő feladata és felelőssége, hogy ennek a leghatékonyabb módját kialakítsa.”
Az olajvezetékről és Ukrajnáról:
Ez a stratégiánk működött, és bebizonyította, hogy politikai okokból történt az olajszállítás felfüggesztése. (...) A jövőre nézve a barátságkőolajvezeték, politikai célokra történő felhasználása, az ukrán energiafegyver alkalmazása, az olajblokád, az mint egy ilyen sötét felhő a háttérben mindig ott lesz, amikor Magyarország, illetve az Európai Unió Ukrajnával tárgyalni fog.”
Netanjahu meghívásáról:
Olyan meghívást még sose kaptam házibuliba, ahol azt mondták, hogy jöhetsz, de jól megverünk. Szerintem ez kifejezetten diplomáciai inzultus volt.”
A közjogi méltóságok fenyegetéséről:
Semmilyen választási eredmény nem ad felhatalmazást arra, hogy bárkit politikai nyomás alá helyezzenek, távozásra szólítsanak fel vagy megfenyegessenek. (...) Szerintem ez a magyar állami működésnek az alfája és omegája.”
Az uniós eljárásról:
Ha ez megtörténhetett Magyarországgal és Lengyelországgal, akkor bármikor megismétlődhet az Európai Unióban.”