Olajjal zsarolhatnak: Bóka szerint ez lesz a jövő egyik fő fegyvere

Bóka János hangsúlyozta: már Brüsszelből is érkeztek jelzések az eljárás lezárásának előkészítéséről, noha a választás győztese, Magyar Péter még nem hozott egyetlen konkrét döntést sem. Úgy fogalmazott, ebből világosan látszik, hogy „a hetes cikkelyes eljárás valóban politikai, nyomásgyakorlási és megbélyegzési eszköz volt”, amely akár bármely tagállammal szemben újra előkerülhet.

Bóka János szerint immár bebizonyosodott, hogy az olajblokád politikai nyomásgyakorlási eszköz volt (Forrás: Facebook/Bóka János)

Barátság kőolajvezeték: nem volt technikai hiba

Bóka János a Barátság kőolajvezeték hirtelen „megjavulásáról” is beszélt, amit egyértelműen politikai döntés következményének tart. Szerinte bebizonyosodott, hogy az olajszállítás leállítása nem műszaki probléma volt, hanem nyomásgyakorlás. Kiemelte:

Magyarország stratégiája – „amíg nincs olaj, nincs pénz” – működött, és rákényszerítette Ukrajnát a vezeték helyreállítására. Ugyanakkor figyelmeztetett: ez a típusú energiafegyver a jövőben is ott lebeg majd a tárgyalások felett, mint egy állandó fenyegetés.

Diplomáciai csapda: Netanjahu meghívása visszaüthet

A miniszter kitért arra is, hogy Magyar Péter egyszerre szeretné fenntartani a Nemzetközi Büntetőbírósági tagságot és meghívni Benjamin Netanjahut Magyarországra. Ez szerinte komoly ellentmondás, mert jogilag kötelezővé tenné az izraeli miniszterelnök letartóztatását. Arra a következtetésre jutott, hogy ez diplomáciai szempontból kifejezetten szerencsétlen helyzet, amely feszültséget generálhat nemzetközi szinten.