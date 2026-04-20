Újabb hároméves ciklusra Brenzovics Lászlót választotta meg elnökének tisztújító közgyűlésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Az MTI közlése szerint a 36. tisztújító közgyűlés ellenjelölt nélkül választotta őt meg a KMKSZ elnökének, ez lesz az ötödik ciklusa a szervezet élén. Az elnök kijelentette: a KMKSZ jó kapcsolatokra törekszik az ukrán állami és a helyi hatalommal, illetve a magyar kormánnyal és valamennyi magyarországi parlamenti párttal.

Brenzovics László online kapcsolódott be a közgyűlésbe, mert azután, hogy az ukrán titkosszolgálat 2020 végén kommandósok bevetésével házkutatást tartott ungvári otthonában és a KMKSZ-hez köthető több intézményben, elhagyta Ukrajnát és azóta is külföldön tartózkodik. Az utóbbi három év eseményeit elemző elnöki beszámolójában rendkívül fontosnak értékelte azt,

hogy a háború ellenére sikerült a KMKSZ alapszabályának megfelelően lebonyolítani a tisztújítást a több mint 32 ezer tagot számláló szövetség valamennyi alapszervezetében, Ungvártól Kőrösmezőig.

– A KMKSZ továbbra is egy működő, alulról építkező demokratikus szervezet. A kárpátaljai magyarok szociális támogatásában rendkívül fontos szerepet játszott a KMKSZ Jótékonysági Alapítványa, például a segítségre szoruló beteg emberek ápolásának finanszírozásában, vagy a jogsegélyszolgálat működtetésében – vélekedett, majd rámutatott az oktatás döntő szerepére a kárpátaljai magyarok szülőföldön való megmaradásában: egyetlen magyar osztályt vagy iskolát sem kellett bezárni, az óvódák működnek, a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskolából pedig egyetem lett.

A szervezet régi-új vezetője arról is szólt, hogy a KMKSZ szolidáris Ukrajna minden állampolgárával a háború ügyében, jó kapcsolatokra törekszik az ukrajnai államhatalommal és a helyi közigazgatásokkal, tanácsokkal.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a hagyománynak megfelelően jó kapcsolatokat kíván ápolni valamennyi magyar parlamenti párttal és a magyar kormánnyal is a jövőben

– mondta, kiemelve, hogy a kárpátaljai magyarság legfontosabb vágya és óhaja a mielőbbi béke megteremtése.