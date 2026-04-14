Francia hírszerzési igazgató: Brüsszel beavatkozott a magyar választásba

Egész Európa attól hangos, hogy védekezni kell az orosz és a kínai beavatkozásokkal szemben, miközben pont Brüsszel az, amelyik durván befolyásolja a tagországok belpolitikáját és a választást. Erről beszélt Alain Juillet, a DGSE egykori hírszerzési igazgatója a CNEWS országos francia hírtelevízióban, amelyről a Tűzfalcsoport adott tájékoztatást.

Brüsszel szétveri a demokráciát

A volt francia hírszerzési vezető felidézi, hogy nem a magyar választás volt az első, amelybe az európai vezetés durván beavatkozott, mert például Bulgáriában vagy Moldovában is tapasztalhattunk ilyesmit. Tehát a brüsszeli és bizonyos tagállamok vezetése már nem tiszteli a demokráciát és a demokratikus szabályokat.