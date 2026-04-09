Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Magyarország kormánya az egyik legfontosabb feladatnak tartja a küzdelmet az olcsó energia megtartásáért, illetve az orosz olaj- és gázimport betiltását célzó brüsszeli tervek megakadályozásáért. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az ezt célzó intézkedésekről, valamint a nemzeti petíció lezárásáról is beszámol a 10 órakor kezdődő Kormányinfón.
Magyarország kormánya az egyik legfontosabb feladatnak tartja a küzdelmet az olcsó orosz energia megtartásáért, illetve az orosz olaj- és gázimport betiltását célzó brüsszeli tervek megakadályozásáért. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az ezt célzó intézkedésekről, valamint a nemzeti petíció lezárásáról és eredményeiről is beszámol a 10 órakor kezdődő Kormányinfón.

Budapest, 2026. április 2. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. április 2-án. MTI/Bodnár Boglárka
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón 2026. április 2-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Gulyás Gergely csütörtök délelőtt a Facebook-oldalán

nyílt levélben reagált Brüsszel követelésére, ami a hazai védett üzemanyagár eltörlését célozza. 

09:55
2026. április 09.
Lezárult a Nemzeti Petíció, hamarosan kiderül az eredmény

„A Nemzeti Petíció postai úton és online is kitölthető volt három fontos kérdésben. 

A kitöltés lezárult, hamarosan jelentkezünk az eredményekkel” 

– közölték Magyarország Kormányának hivatalos Facebook-oldalán csütörtök reggel. 
A Nemzeti Petíció eredményeit Gulyás Gergely ismerteti a mai Kormányinfón.

09:51
2026. április 09.
Gulyás Gergely: Brüsszel terve elfogadhatatlan!

Az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését követeli.

Ez minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta” 

– közölte Gulyás Gergely a Facebook-oldalán csütörtök reggel. A miniszter hozzátette: „Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát!”

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról