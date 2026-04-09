Magyarország kormánya az egyik legfontosabb feladatnak tartja a küzdelmet az olcsó orosz energia megtartásáért, illetve az orosz olaj- és gázimport betiltását célzó brüsszeli tervek megakadályozásáért. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az ezt célzó intézkedésekről, valamint a nemzeti petíció lezárásáról és eredményeiről is beszámol a 10 órakor kezdődő Kormányinfón.
Gulyás Gergely csütörtök délelőtt a Facebook-oldalán
nyílt levélben reagált Brüsszel követelésére, ami a hazai védett üzemanyagár eltörlését célozza.
Lezárult a Nemzeti Petíció, hamarosan kiderül az eredmény
„A Nemzeti Petíció postai úton és online is kitölthető volt három fontos kérdésben.
A kitöltés lezárult, hamarosan jelentkezünk az eredményekkel”
– közölték Magyarország Kormányának hivatalos Facebook-oldalán csütörtök reggel.
A Nemzeti Petíció eredményeit Gulyás Gergely ismerteti a mai Kormányinfón.
Gulyás Gergely: Brüsszel terve elfogadhatatlan!
Az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését követeli.
Ez minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta”
– közölte Gulyás Gergely a Facebook-oldalán csütörtök reggel. A miniszter hozzátette: „Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát!”