Az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését követeli.

Ez minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta”

– közölte Gulyás Gergely a Facebook-oldalán csütörtök reggel. A miniszter hozzátette: „Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát!”