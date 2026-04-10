Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Tisza Párt

Dömötör Csaba: Brüsszelből kiáltanak választási csalást a Tisza szövetségesei

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Van öt képviselő az Európai Parlamentben, akik valamilyen okból állandóan Magyarországgal foglalkoznak. Most ez az öt képviselő felszólította az Európai Bizottságot, hogy tegyen „konkrét lépéseket” a magyar választásokat érő súlyos fenyegetések miatt. Ez azt jelenti, hogy előre választási csalást kiáltanak, vagyis a Tisza messze nem úgy áll, ahogy azt a Medián állítja – közölte Dömötör Csaba a Facebook-oldalán pénteken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A képviselők a kérik, hogy a helyzetértékelés után terjesszék ki a kötelezettségszegési eljárásokat Magyarországgal szemben. Nem kell különösebb politikai szótár annak lefordítására, hogy ez mit jelent. Leginkább azt, hogy a Tisza véletlenül sem úgy áll, mint ahogy azt a Medián állítja” – írja a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője a Facebook-oldalán. 

Iratxe García Pérez, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége frakciójának elnöke beszél az Európai Parlament plenáris ülésén a testület strasbourgi üléstermében 2026. március 11-én. MTI/EPA/Ronald Wittek
Iratxe García Pérez, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége frakciójának elnöke beszél az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban, 2026. március 11-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

A Tisza narratívájára rácsatlakoztak a brüsszeli hangadók is

Ezért már előre választási csalást kiáltanak. Erre csatlakoztak rá a Tisza hangadói is, és az ugyanonnan finanszírozott médiabrigádok is – állapítja meg Dömötör Csaba

A politikus emlékeztet, korábban a Politico írt arról, hogy a Fidesz győzelme esetén belenyúlnának a szavazási eljárásokba, hogy elhárítsák a politikai akadályokat a további Ukrajna-finanszírozás útjából. 

Amikor választási csalásos farkast kiáltanak, az nyilvánvalóan ennek a megalapozását szolgálja. 

„De van számukra egy rossz hírünk. Indítsanak bármilyen újabb beavatkozó műveletet, a magyarok kormányáról és a magyarok jövőjéről akkor is a magyarok döntenek április 12-én. Az lesz a méltó válasz” – tette hozzá Dömötör Csaba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról