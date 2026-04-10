Dömötör Csaba: Brüsszelből kiáltanak választási csalást a Tisza szövetségesei

„A képviselők a kérik, hogy a helyzetértékelés után terjesszék ki a kötelezettségszegési eljárásokat Magyarországgal szemben. Nem kell különösebb politikai szótár annak lefordítására, hogy ez mit jelent. Leginkább azt, hogy a Tisza véletlenül sem úgy áll, mint ahogy azt a Medián állítja” – írja a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője a Facebook-oldalán.

Iratxe García Pérez, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége frakciójának elnöke beszél az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban, 2026. március 11-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

A Tisza narratívájára rácsatlakoztak a brüsszeli hangadók is

Ezért már előre választási csalást kiáltanak. Erre csatlakoztak rá a Tisza hangadói is, és az ugyanonnan finanszírozott médiabrigádok is – állapítja meg Dömötör Csaba.

A politikus emlékeztet, korábban a Politico írt arról, hogy a Fidesz győzelme esetén belenyúlnának a szavazási eljárásokba, hogy elhárítsák a politikai akadályokat a további Ukrajna-finanszírozás útjából.

Amikor választási csalásos farkast kiáltanak, az nyilvánvalóan ennek a megalapozását szolgálja.

„De van számukra egy rossz hírünk. Indítsanak bármilyen újabb beavatkozó műveletet, a magyarok kormányáról és a magyarok jövőjéről akkor is a magyarok döntenek április 12-én. Az lesz a méltó válasz” – tette hozzá Dömötör Csaba.