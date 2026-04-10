Dömötör Csaba: Brüsszelből kiáltanak választási csalást a Tisza szövetségesei

„A képviselők a kérik, hogy a helyzetértékelés után terjesszék ki a kötelezettségszegési eljárásokat Magyarországgal szemben. Nem kell különösebb politikai szótár annak lefordítására, hogy ez mit jelent. Leginkább azt, hogy a Tisza véletlenül sem úgy áll, mint ahogy azt a Medián állítja” – írja a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője a Facebook-oldalán.
A Tisza narratívájára rácsatlakoztak a brüsszeli hangadók is
Ezért már előre választási csalást kiáltanak. Erre csatlakoztak rá a Tisza hangadói is, és az ugyanonnan finanszírozott médiabrigádok is – állapítja meg Dömötör Csaba.
A politikus emlékeztet, korábban a Politico írt arról, hogy a Fidesz győzelme esetén belenyúlnának a szavazási eljárásokba, hogy elhárítsák a politikai akadályokat a további Ukrajna-finanszírozás útjából.
Amikor választási csalásos farkast kiáltanak, az nyilvánvalóan ennek a megalapozását szolgálja.
„De van számukra egy rossz hírünk. Indítsanak bármilyen újabb beavatkozó műveletet, a magyarok kormányáról és a magyarok jövőjéről akkor is a magyarok döntenek április 12-én. Az lesz a méltó válasz” – tette hozzá Dömötör Csaba.