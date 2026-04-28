Megállapodtak a parlamenti frakciók az alakuló ülés alapvető pontjaiban

Bujdosó Andrea kitért arra, a Tisza Párt elfogadhatatlannak tartotta, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az Országgyűlés alelnökének jelöljék. Hozzátette, hogy a Fidesz ez ügyben kompromisszumkész volt és másik javaslatot tett: Vitályos Eszter jelölését a Tisza Párt is el tudta fogadni.

Hangsúlyozta, a többi bizottsági tisztségviselőről és a struktúráról végleges megállapodás született, a Tisza Párt pedig a hét végéig jelenti be, hogy kiket javasol a posztokra. Kitért arra, hogy azt szeretnék, ha az új képviselők legalább egy meghívott vendéget be tudnának vinni a Parlament alakuló ülésére.

Bujdosó Andrea emlékeztetett, hogy a szokásjogtól eltérően

már az alakuló ülésen megválasztják a miniszterelnököt. Egyúttal aznap törvényerőre emelkednek azok a veszélyhelyzeti kormányrendeletek, amelyeknek a kivezetése problémát okozna a működés során.

Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-frakció a Képviselői Irodaház helyett a Kossuth téren lévő Szabad György Irodaházba költözik be, megismételte a pártvezetés korábbi érvelését, miszerint nem szeretnének abban az épületben dolgozni, amely az ÁVH és az MSZMP székháza volt. Hozzátette, reméli, hogy a változás nem fog nagy terhet róni a munkatársakra. Ehhez Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke azt tette hozzá, hogy a képviselők számára rendelkezésre álló juttatásokat jelentősen csökkenteni fogják, amivel „óriási megtakarítást” fognak elérni az Országgyűlés működésében.