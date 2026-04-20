Célpont lett a fideszes képviselő, a fejét rugdalják és késsel dobálnák

Felháborító videó jelent meg a közösségi médiában: valaki egy focikapu sarkaiba helyezett, Varga Gábort ábrázoló választási plakátokat rugdal labdával – szúrta ki a FEOL.hu. A felvételen jól látszik: a fideszes képviselő plakátjai nem véletlenül kerültek a kapura, valaki pedig célzottan ezekre lövi a labdát, a videó végén pedig egy „na, végre” felkiáltás hangzik el egy kisgyerektől, amikor sikerül eltalálni a plakátot. A kommentelők között volt, aki a labda helyett a késdobálást gyakorolná Varga Gábor arcképén.

A portál megjegyezte, nem egy kapura lövésről van szó, hanem egy konkrét személyt ábrázoló plakátról, amelyet „célpontként” használnak. Ez pedig jócskán átlép egy határt, ráadásul még egy gyereket is bevonnak a futballt felhasználó hergelésbe. Ez pedig felveti a kérdést:

szabad-e bárkinek a fejét rugdalni?

szabad-e gyerekeket ilyen helyzetekbe bevonni?

milyen mintát adunk ezzel nekik?

A FEOL.hu szerint a videó egy nagyobb problémára is rávilágít: a politikai feszültség egyre gyakrabban jelenik meg hétköznapi helyzetekben, és sokszor egyre durvább formában.

Nem ez az első eset a vármegyében, nemrégiben különböző gyűlölködő üzenetek jelentek meg Törő Gábor plakátján is, amiről a politikus számolt be közösségi oldalán. A bejegyzéshez csatolt fotón a politikus arcképét ábrázoló plakát látható, amelyet kézzel írt üzenetekkel firkáltak össze.