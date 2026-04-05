Megnyílik a megújult Citadella, Orbán Viktor is beszédet mond

Új fejezet kezdődik a Gellért-hegy tetején álló Citadella történetében: a hosszú ideig elzárt és leromlott állapotú erőd most modern, nyitott közösségi térként születik újjá. A beruházás célja az volt, hogy a főváros egyik legismertebb panorámapontja ismét méltó állapotban, mindenki számára hozzáférhető legyen.

A citadella szó fellegvárat jelent: olyan erődítményt, amely egy város legmagasabb pontján emelkedik (Forrás: Nemzeti Hauszmann Program)

Nyitott tér, új funkciók, szimbolikus jelentés

A 2020 őszén indult felújítás során nemcsak az épület szerkezetét erősítették meg, hanem teljesen új koncepció mentén alakították át a területet. Az erődfalak „megnyitásával” új bejáratok és átjárók jöttek létre, amelyek összekötik a Gellért-hegy két oldalát, miközben a zöldfelületek jelentősen bővültek.

A fejlesztés egyik központi eleme a több mint 1700 négyzetméteres ágyútoronyban kialakított „Szabadság Bástyája” kiállítás, amely a magyar szabadságküzdelmek történetét mutatja be. A belső udvarban létrejött közpark, a víztükör és az örökláng a szabadság és az emlékezés szimbólumaiként jelennek meg.

A megújult Citadella 2026. április 5-én, húsvétvasárnap 14 órakor nyitja meg kapuit, ahol Orbán Viktor is beszédet mond.

A nyitóhétvégén családi programok, zenei események és gasztronómiai kínálat várja az érdeklődőket, miközben a cél egyértelmű: a Citadella ne csupán turisztikai látványosság, hanem élő, lüktető közösségi tér legyen Budapest szívében.