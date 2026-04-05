Megnyílik a megújult Citadella, Orbán Viktor is beszédet mond

Új fejezet kezdődik a Gellért-hegy tetején álló Citadella történetében: a hosszú ideig elzárt és leromlott állapotú erőd most modern, nyitott közösségi térként születik újjá. A beruházás célja az volt, hogy a főváros egyik legismertebb panorámapontja ismét méltó állapotban, mindenki számára hozzáférhető legyen.
Nyitott tér, új funkciók, szimbolikus jelentés
A 2020 őszén indult felújítás során nemcsak az épület szerkezetét erősítették meg, hanem teljesen új koncepció mentén alakították át a területet. Az erődfalak „megnyitásával” új bejáratok és átjárók jöttek létre, amelyek összekötik a Gellért-hegy két oldalát, miközben a zöldfelületek jelentősen bővültek.
A fejlesztés egyik központi eleme a több mint 1700 négyzetméteres ágyútoronyban kialakított „Szabadság Bástyája” kiállítás, amely a magyar szabadságküzdelmek történetét mutatja be. A belső udvarban létrejött közpark, a víztükör és az örökláng a szabadság és az emlékezés szimbólumaiként jelennek meg.
A megújult Citadella 2026. április 5-én, húsvétvasárnap 14 órakor nyitja meg kapuit, ahol Orbán Viktor is beszédet mond.
A nyitóhétvégén családi programok, zenei események és gasztronómiai kínálat várja az érdeklődőket, miközben a cél egyértelmű: a Citadella ne csupán turisztikai látványosság, hanem élő, lüktető közösségi tér legyen Budapest szívében.
Egy erőd, amely a történelem lenyomata
A Citadella története szorosan összefonódik Magyarország sorsfordító korszakaival. Az erődöt az 1848-49-es szabadságharc leverése után, az osztrák hatalom jelképeként kezdték építeni 1850-ben, Haynau kezdeményezésére. Az építmény eredetileg katonai célokat szolgált, akár 60 ágyú befogadására is alkalmas volt, azonban jelentősége már a kiegyezés után csökkenni kezdett. A 20. század során többféle funkciót is betöltött: volt laktanya, nyomortelep, majd turisztikai látványosság, miközben a második világháború is nyomot hagytak falain.