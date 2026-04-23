Újabb hazugság dőlt meg: nem Orbán Gáspár vezette a csádi misszió tervezését

A kampányidőszakban felerősödött állításokkal szemben egyértelműen fogalmazott Böröndi Gábor vezérezredes: „erőteljes túlzás”, hogy Orbán Gáspár kulcsszerepet játszott volna a csádi misszió megtervezésében, hozzátéve, hogy a Magyar Honvédség vezetése mindvégig igyekezett távol tartani a szervezetet a politikai vitáktól – írta meg a Híradó.hu.

Böröndi Gábor pontosan megnevezte a csádi misszió tervezőcsoportjának vezetőjét (Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet)

Politikai térbe került a hadsereg

A vezérkari főnök szerint az elmúlt időszakban a honvédség olyan politikai közegbe sodródott, ahol alapvetően nincs helye. Kiemelte: egy demokratikus rendszerben a hadsereg politikai irányítás alatt áll, de nem válhat politikai szereplővé. A kampány hatására a közvélemény egy része tévesen politikai szerepet tulajdonított a hadseregnek, ami nemcsak a szervezet megítélését rontotta, hanem a belső kohézióra is negatívan hatott.