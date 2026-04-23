Újabb hazugság dőlt meg: nem Orbán Gáspár vezette a csádi misszió tervezését

A kampányidőszakban felerősödött állításokkal szemben egyértelműen fogalmazott Böröndi Gábor vezérezredes: „erőteljes túlzás”, hogy Orbán Gáspár kulcsszerepet játszott volna a csádi misszió megtervezésében, hozzátéve, hogy a Magyar Honvédség vezetése mindvégig igyekezett távol tartani a szervezetet a politikai vitáktól – írta meg a Híradó.hu.
Politikai térbe került a hadsereg
A vezérkari főnök szerint az elmúlt időszakban a honvédség olyan politikai közegbe sodródott, ahol alapvetően nincs helye. Kiemelte: egy demokratikus rendszerben a hadsereg politikai irányítás alatt áll, de nem válhat politikai szereplővé. A kampány hatására a közvélemény egy része tévesen politikai szerepet tulajdonított a hadseregnek, ami nemcsak a szervezet megítélését rontotta, hanem a belső kohézióra is negatívan hatott.
Nem Orbán Gáspár vezette a tervezést
A csádi misszió kapcsán elhangzott vádakat Böröndi Gábor határozottan cáfolta. Elmondta, hogy bár Orbán Gáspár részt vett egy kormányzati tervezőcsoport munkájában, annak irányítása nem az ő kezében volt.
Nálunk volt egy felállított tervezőcsoport, amit helyettesem, Kajári Ferenc altábornagy vitt”
– fogalmazott a vezérkari főnök, egyértelművé téve, hogy a szakmai irányítás tapasztalt katonai vezető kezében volt.