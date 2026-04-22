Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos!

Cser-Palkovics András

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy arra még mi sem számítottunk

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyíltan visszautasította Magyar Péter üzenetét Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András szerint a város vezetése nem országos politikai utasítások kérdése, és kizárólag a fehérvári polgároknak tartozik felelősséggel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Cser-Palkovics AndráslemondásSzékesfehérvárfelszólításMagyar Péter

A választások után saját szerepét és jövőjét is mérlegelte Cser-Palkovics András, aki közösségi oldalán jelentette be döntését. 

Cser-Palkovics
Cser-Palkovics András kijelentette: nem fogadja el Magyar Péter felszólítását  (Forrás: Facebook/Dr. Cser-Palkovics András)

Szeretném egyértelművé tenni, ahogy a múltban, úgy a jövőben is sem tőle, sem más országos politikustól nem fogadok el ilyet. Nem érdekel, milyen pozíciókból szólít meg, hogy eddig ezután is kizárólag Önöknek, a székesfehérvári polgároknak tartozom felelősséggel”

– mondta, reagálva arra, hogy Magyar Péter a leendő miniszterelnökként nyilvánosan üzent neki, és szólította fel lemondásra.

Bizonytalan lesz az új önkormányzati rendszer

A polgármester a jövő kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy az új kormány által kialakítandó önkormányzati rendszer részletei egyelőre nem ismertek. Ugyanakkor biztos benne, hogy a települések komoly, részben már ismert, részben új kihívásokkal néznek majd szembe. Hangsúlyozta: bízik abban, hogy ezekre a kérdésekre az önkormányzatok és a kormányzat együttműködésben találják meg a válaszokat.

Marad, amíg bírja a bizalmat

Cser-Palkovics András végül úgy döntött, folytatja polgármesteri munkáját, és kitölti a jelenlegi ciklust.

Mint fogalmazott, ezt a döntést a családjával és a városlakókkal folytatott beszélgetések után hozta meg. Hozzátette, hogy Székesfehérvár számára nem csupán munka, hanem szenvedély, és a jövőben is a város érdekeit kívánja képviselni. A támogatások, kritikák és visszajelzések szerinte megerősítették abban, hogy folytatnia kell a munkát a jelenlegi, bizonytalan politikai környezetben is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!