Deák Dániel: Nem áll meg a jobboldal, hónapokig tart az okok feltárása

A vasárnapi választás után hosszabb elemzési időszak következik a jobboldalon – erről beszélt Deák Dániel a Partizánnak adott interjúban. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint most az a legfontosabb feladat, hogy feltárják, mi vezetett a vereséghez.

Egy ilyen eredmény után hónapokig tartó munka jön, meg kell keresni az okokat

– fogalmazott. Hozzátette:

16 év kormányzás olyan politikai teher, amelyet hosszú távon nehéz kezelni, még egy stabil politikai erő számára is.

Deák arról is beszélt, hogy a kampány során több hiba történt. Úgy fogalmazott, voltak olyan ügyek és botrányok, amelyek nem segítették a kormánypártok helyzetét, és ezek kommunikációja sem volt megfelelő.

Külön kitért arra is, hogy a közvélemény-kutatások ezúttal félrevezetőek voltak. Szerinte a „rejtőzködő” szavazók felmérése nem sikerült pontosan, így a várakozások és a valós eredmények között jelentős eltérés alakult ki.