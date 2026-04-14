Deák Dániel: Nem áll meg a jobboldal, hónapokig tart az okok feltárása

A vasárnapi választás után hosszabb elemzési időszak következik a jobboldalon – erről beszélt Deák Dániel a Partizánnak adott interjúban. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint most az a legfontosabb feladat, hogy feltárják, mi vezetett a vereséghez.
Egy ilyen eredmény után hónapokig tartó munka jön, meg kell keresni az okokat
– fogalmazott. Hozzátette:
16 év kormányzás olyan politikai teher, amelyet hosszú távon nehéz kezelni, még egy stabil politikai erő számára is.
Deák arról is beszélt, hogy a kampány során több hiba történt. Úgy fogalmazott, voltak olyan ügyek és botrányok, amelyek nem segítették a kormánypártok helyzetét, és ezek kommunikációja sem volt megfelelő.
Külön kitért arra is, hogy a közvélemény-kutatások ezúttal félrevezetőek voltak. Szerinte a „rejtőzködő” szavazók felmérése nem sikerült pontosan, így a várakozások és a valós eredmények között jelentős eltérés alakult ki.
Az elemző szerint a kampány dinamikája is megváltozott az elmúlt években. A politikai kommunikáció súlypontja egyre inkább a közösségi médiára került át, ahol az azonnali reakciók és a gyors narratívaépítés döntő jelentőségűvé vált.
A választási vereség ellenére Deák hangsúlyozta: a jobboldal nem áll meg. Úgy látja, a következő időszakban a tábor újraszervezése és megerősítése lesz a legfontosabb feladat.