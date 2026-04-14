Deák Dániel: Nem áll meg a jobboldal, hónapokig tart az okok feltárása

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
A választási vereség után több hónapos önvizsgálat vár a jobboldalra – erről beszélt Deák Dániel, aki szerint a 16 év kormányzás terhe és a kampány hibái egyaránt szerepet játszottak az eredményben.
A vasárnapi választás után hosszabb elemzési időszak következik a jobboldalon – erről beszélt Deák Dániel a Partizánnak adott interjúban. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint most az a legfontosabb feladat, hogy feltárják, mi vezetett a vereséghez.

Deák Dániel, Medián Forrás: Facebook
Fotó: Facebook

Egy ilyen eredmény után hónapokig tartó munka jön, meg kell keresni az okokat

– fogalmazott. Hozzátette: 

16 év kormányzás olyan politikai teher, amelyet hosszú távon nehéz kezelni, még egy stabil politikai erő számára is.

Deák arról is beszélt, hogy a kampány során több hiba történt. Úgy fogalmazott, voltak olyan ügyek és botrányok, amelyek nem segítették a kormánypártok helyzetét, és ezek kommunikációja sem volt megfelelő.

Külön kitért arra is, hogy a közvélemény-kutatások ezúttal félrevezetőek voltak. Szerinte a „rejtőzködő” szavazók felmérése nem sikerült pontosan, így a várakozások és a valós eredmények között jelentős eltérés alakult ki.

Az elemző szerint a kampány dinamikája is megváltozott az elmúlt években. A politikai kommunikáció súlypontja egyre inkább a közösségi médiára került át, ahol az azonnali reakciók és a gyors narratívaépítés döntő jelentőségűvé vált.

A választási vereség ellenére Deák hangsúlyozta: a jobboldal nem áll meg. Úgy látja, a következő időszakban a tábor újraszervezése és megerősítése lesz a legfontosabb feladat.

