Demokrácia Központ alakul a tiszás választási csalások megakadályozására

Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására a Fidesz, miután az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Budapesten.

A Demokrácia Központ emailben és telefonon is fogadja a bejelentéseket

Mint Dömötör elmondta,

a tiszások erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek, élelmiszert osztanak szavazatokért.

Fenyegetik a velük egyet nem értőket, és több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomás gyakoroljanak az ott élőkre.

Dömötör Csaba szerint beszédes, hogy csak az elmúlt hetekben 24-szer állapítottak meg jogsértést a Tisza Párt esetében országos szinten, konkrétan a pártelnök Magyar Péterhez köthetően négyszer is. Helyi ügyekben pedig közel 200 alkalommal marasztalták el őket.

„Mindeközben külföldről támogatott titkosszolgálati eszközöket vetnek be a kormánypolitikusok ellen, és online tartalomkorlátozó rendszert üzemeltetnek a jobboldali hangok korlátozására,

az elmúlt hetek pedig azt mutatják, hogy a minden alapot nélkülöző álhírkampányoktól sem riadnak vissza"

– mondta Dömötör Csaba, hozzátéve, hogy ebben a következő napokban külföldről érkező aktivistacsoportok is segítik majd őket.

Csalásokat kiáltanak, miközben ők maguk követik el azokat"

– húzta alá a képviselő.

Dömötör Csaba közölte: ezért arra kérnek minden állampolgárt, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek, akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt

jelezzék a Demokrácia Központnak.

A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint ezt kétféle módon lehet megtenni:

ademokraciakozpont@fidesz.hu email címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.

A képviselő fontosnak nevezte, hogy

az ilyen eseményeket videóval vagy fotóval dokumentálják, és azokat küldjék meg a központ számára.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a jogelleneséget a szavazóhelységben észlelik, akkor ezt a szavazatszámláló bizottsággal azonnal vetessék jegyzőkönyvbe.