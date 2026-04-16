Deutsch Tamás: A tiszás győzelem az aranyeret is gyógyítja

A tőle megszokott szarkasztikus és kemény hangvételben jelezte Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, hogy nem igazolódott be az a rengeteg ellenzéki vád, amelyik diktatúrát kiáltott és azt vetítette előre, hogy a Fidesz-KDNP-kormány nem fogja átadni a hatalmat a veresége esetén.
Deutsch Tamás a baloldali népi gyógyászatról
Április 12-én még megosztott, diktatórikus Magyarország, másnap reggelre viszont már egységes a haza és kifogástalan a demokrácia. A Tiszás győzelem az aranyeret is azonnal gyógyítja.
Ennyi."
