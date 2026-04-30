Deutsch Tamás: Magyarországon április 12-e óta hirtelen demokrácia lett

A Fidesz EP-képviselője, Deutsch Tamás a HírTV Monitor című műsorában arról beszélt, hogy szerinte Manfred Weber és Ursula von der Leyen nyilatkozatai egyértelművé tették, hogy a Magyarország elleni eljárások kizárólag politikai büntetőakciók voltak.

Hirtelen megszűntek a jogállamisági aggályok, amint a „brüsszeli kiskedvencek" kerültek hatalmi pozícióba. Többek között erről és a Magyar Péterék által Brüsszel felé megtett tiszás ígéretekről beszélt Deutsch Tamás a HírTV Monitor című műsorának vendégeként

Deutsch Tamás felháborítónak tartja, hogy az összes Magyarország elleni eljárásról kiderült, hogy politikai indíttatásúak voltak

A fideszes politikus szerint érdekes módon Magyar Péterék választási győzelmével egy pillanat alatt demokráciává változott Magyarország.

Deutsch Tamás a műsorban bírálta ugyanakkor a leendő kormányfő, Magyar Péter titkokban zajló alkudozását az uniós forrásokról, miközben figyelmeztetett arra is, hogy az EU szemellenzős energiapolitikája miatt beláthatatlan gazdasági válság és fűtési nehézségek előtt állhat 2026 telén Magyarország.