Devizahitelesekkel nyerészkedett Magyar Péter embere

Az Ellenpont értesülései szerint, a történet gyökerei a devizahitelezés időszakára nyúlnak vissza, amikor számos magyar család került kilátástalan helyzetbe az árfolyamok elszállása miatt. Az érintett nagyatádi lakásra még 2007-ben került svájci frank alapú jelzálog, amelyet később egy másik hitellel próbáltak kiváltani, sikertelenül. A tartozás végül végrehajtáshoz vezetett, és az ingatlant árverésen értékesítették.

Az Ellenpont beszámolója szerint a lakást ezt követően egy követeléskezelő szerezte meg, majd rövid időn belül Lőrincz Viktória és üzlettársa tulajdonába került. A cikk azt állítja, hogy az ingatlanhoz a piaci árnál jóval alacsonyabb összegért juthattak hozzá, így jelentős haszon lehetősége nyílhatott meg számukra.

A lap szerint a történet új fordulatot vett 2026 márciusában, amikor a tulajdoni lap alapján eladási folyamat indult meg. Az Ellenpont ezt úgy értelmezi, hogy a jelölt a választási kampány előtt próbálhat megszabadulni az ingatlantól, és ezzel lezárni az ügyet.

A cikk emellett kitér Lőrincz Viktória szakmai hátterére is, megemlítve, hogy hosszú ideje jogi pályán mozog, ugyanakkor a szakvizsgát eddig nem tette le. Továbbá felidézik egy korábbi ügyét is, amelyben rágalmazás miatt marasztalta el a bíróság.