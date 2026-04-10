Dezse Balázs: Józanész-szakértőként Orbán Viktort támogatom

Még csak nem is kell követni a politikát ahhoz, hogy tudjuk, történelmi időket élünk. És ahogy a történelmi idők általában lenni szoktak, az ilyesmi néha elég problémás. Jártunk töri órára, tudjuk – mondta el Dezse Balázs rövid videóbejegyzésének elején a választások tétjével kapcsolatban.
Dezse Balázs megjegyegyezte, egy ilyen időszak, mint például egy háború, egzisztenciális veszéllyel is fenyegethet, ráadásul az ő esetében növeli a veszélyérzetet, hogy
van egy kétéves kisfia, akit hosszú távon is biztonságban akar tudni.
A véleményvezér rámutatott arra, hogy egy ilyen időszakban nem azt akarja az ember, hogy
- az ország miniszterelnöke drogbulikba járkáljon,
- csajozáson járjon az esze,
- hazudozzon,
- más országokat nyalogasson vagy becsicskuljon tulajdonképpen bárkinek.
Dezse Balázs szerint erre van szükség egy átalakuló világban
Dezse hangsúlyozta, ilyenkor arra van szükség, hogy
- az országnak határozott vezetése legyen,
- olyan vezetése, ami képes döntéseket hozni,
- következetesen évek óta ugyanazt az álláspontot képviseli,
- és amelyik kormány mindent megtesz, hogy az átalakuló világban a legjobb helyet találja meg nekünk és Magyarországnak.
Dezse Balázs összefoglalva egyszerűen megfogalmazta,
tulajdonképpen egy vezetőre van szükségük.
Hozzátette, hogy régóta a miniszterelnököt támogatja és
józan ész szakértőként úgy gondolom, hogy idén is ezt fogom tenni.”