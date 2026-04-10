Ezt nem láttuk jönni: a britek bevallották, hogyan döntenek Ukrajna sorsáról

Dezse Balázs: Józanész-szakértőként Orbán Viktort támogatom

Egy ilyen időszak, mint például egy háború, egzisztenciális veszéllyel is fenyegethet. Arról nem is beszélve, hogy gyermekeink jövőjéért is tennünk kell, így arra van szükség, hogy az országnak határozott vezetése legyen, amely az átalakuló világban a legjobb helyet találja meg nekünk és Magyarországnak – mondta el Dezse Balázs rövid videóbejegyzésében.
Még csak nem is kell követni a politikát ahhoz, hogy tudjuk, történelmi időket élünk. És ahogy a történelmi idők általában lenni szoktak, az ilyesmi néha elég problémás. Jártunk töri órára, tudjuk – mondta el Dezse Balázs rövid videóbejegyzésének elején a választások tétjével kapcsolatban.

Dezse Balázs megjegyegyezte, egy ilyen időszak, mint például egy háború, egzisztenciális veszéllyel is fenyegethet, ráadásul az ő esetében növeli a veszélyérzetet, hogy

van egy kétéves kisfia, akit hosszú távon is biztonságban akar tudni.

A véleményvezér rámutatott arra, hogy egy ilyen időszakban nem azt akarja az ember, hogy

  • az ország miniszterelnöke drogbulikba járkáljon,
  • csajozáson járjon az esze,
  • hazudozzon,
  • más országokat nyalogasson vagy becsicskuljon tulajdonképpen bárkinek.

Dezse Balázs szerint erre van szükség egy átalakuló világban

Dezse hangsúlyozta, ilyenkor arra van szükség, hogy 

  • az országnak határozott vezetése legyen,
  • olyan vezetése, ami képes döntéseket hozni,
  • következetesen évek óta ugyanazt az álláspontot képviseli,
  • és amelyik kormány mindent megtesz, hogy az átalakuló világban a legjobb helyet találja meg nekünk és Magyarországnak.

Dezse Balázs összefoglalva egyszerűen megfogalmazta,

tulajdonképpen egy vezetőre van szükségük.

Hozzátette, hogy régóta a miniszterelnököt támogatja és

józan ész szakértőként úgy gondolom, hogy idén is ezt fogom tenni.”

 

