Dezse Balázs: Józanész-szakértőként Orbán Viktort támogatom

Még csak nem is kell követni a politikát ahhoz, hogy tudjuk, történelmi időket élünk. És ahogy a történelmi idők általában lenni szoktak, az ilyesmi néha elég problémás. Jártunk töri órára, tudjuk – mondta el Dezse Balázs rövid videóbejegyzésének elején a választások tétjével kapcsolatban.

Dezse Balázs: Józan ész szakértőként Orbán Viktort támogatom

Dezse Balázs megjegyegyezte, egy ilyen időszak, mint például egy háború, egzisztenciális veszéllyel is fenyegethet, ráadásul az ő esetében növeli a veszélyérzetet, hogy

van egy kétéves kisfia, akit hosszú távon is biztonságban akar tudni.

A véleményvezér rámutatott arra, hogy egy ilyen időszakban nem azt akarja az ember, hogy

az ország miniszterelnöke drogbulikba járkáljon,

csajozáson járjon az esze,

hazudozzon,

más országokat nyalogasson vagy becsicskuljon tulajdonképpen bárkinek.

Dezse Balázs szerint erre van szükség egy átalakuló világban

Dezse hangsúlyozta, ilyenkor arra van szükség, hogy

az országnak határozott vezetése legyen,

olyan vezetése, ami képes döntéseket hozni,

következetesen évek óta ugyanazt az álláspontot képviseli,

és amelyik kormány mindent megtesz, hogy az átalakuló világban a legjobb helyet találja meg nekünk és Magyarországnak.

Dezse Balázs összefoglalva egyszerűen megfogalmazta,

tulajdonképpen egy vezetőre van szükségük.

Hozzátette, hogy régóta a miniszterelnököt támogatja és