Dobrev Klára lemondott a DK elnöki tisztségéről

Dobrev Klára gratulált a Tisza Párt győzelmének, majd bejelentette: lemond a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, miután a párt nem érte el a parlamenti küszöböt. A DK teljes elnöksége szintén távozik. A leköszönő elnök figyelmeztetést is intézett az új győzteshez: a Tiszának bizonyítania kell, hogy valódi demokráciát épít, és nem egy újracsomagolt NER-t.
A DK leköszönő elnöke arra is kitért, hogy nincs lelkiismeretfurdalása, mert következetesen képviselte a baloldali embereket, de vállalnia kell a felelősséget a kudarcért.
