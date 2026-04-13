Dobrev Klára

Dobrev Klára lemondott a DK elnöki tisztségéről

Lemondott a Demokratikus Koalíció elnöksége. Dobrev Klára bejelentette, hogy lemond a DK elnöki tisztségéről, valamint a párt elnöksége is távozik.
Dobrev KláralemondVálasztás 2026DK

Dobrev Klára gratulált a Tisza Párt győzelmének, majd bejelentette: lemond a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, miután a párt nem érte el a parlamenti küszöböt. A DK teljes elnöksége szintén távozik. A leköszönő elnök figyelmeztetést is intézett az új győzteshez: a Tiszának bizonyítania kell, hogy valódi demokráciát épít, és nem egy újracsomagolt NER-t.

Dobrev Klára
Dobrev Kálra lemondott a DK elnöki tisztségéről (forrás: Facebook/Dobrev Klára)

A leköszönő elnök figyelmeztetést is intézett az új győzteshez: a Tiszának bizonyítania kell, hogy valódi demokráciát épít.

A DK leköszönő elnöke arra is kitért, hogy nincs lelkiismeretfurdalása, mert következetesen képviselte a baloldali embereket, de vállalnia kell a felelősséget a kudarcért.

 

