Dömötör Csaba: Brüsszel nyíltan elismerte a politikai nyomásgyakorlást

Dömötör Csaba a közösségi oldalán reagált az Európai Bizottság elnökének arra az interjújára, amely a Süddeutsche Zeitung hasábjain jelent meg.

Dömötör Csaba szerint az Európai Bizottság elnökének egyik legutóbbi nyilatkozata egyértelművé tette, hogy az uniós források visszatartása és a magyarországi választások eredménye között közvetlen összefüggés van. Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Dömötör Csaba szerint Magyar Péternek hamarosan színt kell vallania Brüsszel követeléseinek ügyében

A nyilatkozat világossá tette, hogy az uniós pénzek befagyasztása nem pusztán technikai vagy jogállamisági kérdés volt. Az interjúban elhangzott, hogy mintegy 17 milliárd eurónyi forrás került visszatartásra, amely érzékelhető hatással volt a magyar gazdaság teljesítményére, és közvetetten a választói döntésekre is. Dömötör Csaba úgy látja, ez azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközök alkalmazása politikai következményekkel járt.

Nem meglepő, de most már kimondták”

- hangsúlyozta a politikus hozzátéve, hogy számára mindez nem jelent újdonságot, hiszen korábban az európai parlamenti vitákban is felmerült, hogy az uniós források visszatartása politikai nyomásgyakorlás eszköze volt. Ugyanakkor szerinte most először történt meg, hogy az Európai Bizottság részéről is egyértelmű utalás hangzott el erre.

A brüsszeli nyilatkozat azt támasztja alá, hogy a források visszatartása nem elsősorban a magyar demokrácia állapotával függött össze, hanem sokkal inkább politikai eszközként szolgált”

- mondta Dömötör Csaba, aki a bejegyzésében kitért arra is, hogy a következő időszak kulcskérdése az lesz, miként viszonyul az új magyar kormány ahhoz a feltételrendszerhez, amelyet az uniós pénzek folyósításához szabtak.

Az Európai Bizottság követeléslistája a régi, a felelősség új”

- fogalmazott, utalva arra, hogy a döntések most már az új kormány kezében lesznek.

A politikus szerint a vita túlmutat a pénzügyi kérdéseken, és Magyarország szuverenitását érintő ügyekről van szó. A következő hetekben dőlhet el, hogy a magyar kormány milyen mértékben hajlandó alkalmazkodni az uniós elvárásokhoz, és milyen feltételek mellett juthat hozzá a visszatartott forrásokhoz.