Dömötör Csaba helyretette az önmerényletről beszélő ukránpárti sajtót

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: Az ügynök módjára mozgó és beszélő szakértők, „újságírók” és egyéb baloldali véleményvezérek most egy emberként terjesztik, hogy előre megrendezett önmerénylet az, hogy robbanószerkezetet találtak a déli gázvezetéknél. Csak azt szeretném kérdezni tőlük, de leginkább a tartótisztjeiktől: Vajon az olajblokád és az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt? Ebben az ügyben is három külföldi titkosszolgálattal tartják a kapcsolatot, vagy most azért kevesebbel?

Dömötör Csaba helyretette az önmerényletet kiáltó ukránpárti médiát (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök vasárnap tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A struccpolitikát folytató baloldali média mindebben önmerényletet és megszervezett akciót lát, Ukrajnával való összefüggésről pedig hallani sem akar.