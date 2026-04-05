Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Dömötör Csaba

Dömötör Csaba helyretette az önmerényletről beszélő ukránpárti sajtót

Az ukránpárti sajtó szerint önmerénylet csupán a vasárnap talált robbanószerkezet a magyar határ közelében, ukrán összefüggésről pedig hallani sem akarnak – erre reagált Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.
Dömötör Csaba úgy fogalmazott: Az ügynök módjára mozgó és beszélő szakértők, „újságírók” és egyéb baloldali véleményvezérek most egy emberként terjesztik, hogy előre megrendezett önmerénylet az, hogy robbanószerkezetet találtak a déli gázvezetéknél. Csak azt szeretném kérdezni tőlük, de leginkább a tartótisztjeiktől: Vajon az olajblokád és az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt? Ebben az ügyben is három külföldi titkosszolgálattal tartják a kapcsolatot, vagy most azért kevesebbel?

Dömötör Csaba helyretette az önmerényletet kiáltó ukránpárti médiát (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)
Dömötör Csaba helyretette az önmerényletet kiáltó ukránpárti médiát (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Dömötör Csaba helyretette az önmerényletet kiáltó ukránpárti médiát

Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök vasárnap tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A struccpolitikát folytató baloldali média mindebben önmerényletet és megszervezett akciót lát, Ukrajnával való összefüggésről pedig hallani sem akar.

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ez a valóság! Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!

 

