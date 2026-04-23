dömötör csaba

Dömötör Csaba: Semmi köze nem volt a jogállamisághoz

Dömötör Csaba szerint az Európai Néppárt lépése azt bizonyítja, hogy a Magyarországgal szembeni eljárás politikai eszköz volt. Úgy látja, az új kormány hivatalba lépése előtt meghozott döntés is ezt támasztja alá.
Az Európai Néppárt elnöke támogatja a Magyarországgal szembeni, úgynevezett hetes cikk szerinti eljárás megszüntetését, arra hivatkozva, hogy az új kormány részéről elkötelezettséget lát a jogállamiság iránt. A bejelentés még azelőtt érkezett, hogy az új parlament megalakult volna, vagy bármilyen törvénymódosítás születhetett volna.

Dömötör Csaba, Fidesz, párt, választás, tisza
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Dömötör Csaba erre reagálva azt írta, hogy a döntés egyértelmű következtetésre ad okot. Szerinte az eljárásnak „az égvilágon semmi köze nem volt a jogállamisághoz”, sokkal inkább egy olyan kormány „fenyítéséről és zsarolásáról” szólt, amely nem igazodott az uniós fősodorhoz.

A politikus úgy fogalmazott, hogy az európai szereplők mostanra már nem is próbálják fenntartani a jogállamisági érvelést, és szerinte „a nyers zsarológépezet maradt a színpadon”, amelyet most éppen visszavonnak.

Hozzátette: az új kormány felelőssége lesz, hogy mit kezd azzal a helyzettel, amely az eljárás enyhítésével alakul ki, és milyen feltételek mellett történik meg a változás.

 

 

 

 

