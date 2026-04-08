Dömötör Csaba: Most, a személyes megkeresések hetében dől el a kampány sikere

A választási kampány utolsó szakaszában Dömötör Csaba, a közösségi oldalán a szavazók személyes megszólításának a jelentőségére hívta fel a figyelmet.

A kampány hajrájában a közvetlen, személyes kapcsolattartás fontosságát hangsúlyozta a Fidesz EP képviselője. Dömötör Csaba egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vesznek a mozgósításban, és hozzájárulnak a Fidesz kampányának a sikeréhez.



Dömötör Csaba szerint ez a hét kifejezetten a személyes megkeresésekről szól, amikor aktivisták és támogatók országszerte igyekeznek közvetlenül elérni a választókat. Úgy véli, a kampány ezen szakaszában különösen fontos a közvetlen párbeszéd és a személyes meggyőzés.

Halló, jó napot kívánok, a Fidesztől keresem… Ez a hét a személyes megkeresésekről szól. Köszönjük mindenkinek, aki részt vesz ebben a munkában, és épp ennyire köszönjük a támogatást”

- írta bejegyzésében Dömötör Csaba.