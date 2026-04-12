Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Dömötör Csaba: Folyamatosak a Tiszához köthető választási csaláskísérletek

A Fidesz beadványai alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést, emellett 74 rendőrségi feljelentés van folyamatban – számolt be róla Dömötör Csaba Európai parlamenti képviselő.
Dömötör Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy folyamatosak a választási csaláskísérletek, de a Fidesz rendre megteszi a szükséges lépéseket. 

Dömötör Csaba: Csalást kiáltanak, de ők követik el
Dömötör Csaba: Csalást kiáltanak, de ők követik el Fotó: Balogh Dávid

Ezek a jogsértések és feljelentések különböző eseteket jelentenek: tiszás jelöltek szavazatokat vásárolhattak, vállalati vezetők kötelezővé tették a munkavállalóiknak, hogy a Tiszára szavazzanak”

 – tájékoztatott a képviselő.

De történt már bejelentés megtévesztő kampányról, és a pártelnöktől se áll távol az álságos színjáték.

Videón látható, ahogy Magyar Péter arról számol be, 

Pontos tudomásunk van arról, hogy hamis zászlós műveleteket akarnak végrehajtani, tisza pólóba, tisza kitűzővel, akár zászlóval akarnak esetlegesen bemenni szavazókörökbe, ezzel megsértve a választás rendjét, és utána erre hivatkozva akarnák bizonyos szavazókörökben, vagy akár egész választókerületekben megsemmisíthetni az eredményt.”

Ehhez képest a mellette álló biztonsági embere tiszás pólóban feszít.

Csalást kiáltanak, de ők követik el”

 – állapította meg Dömötör Csaba.

Közösen kell fellépnünk a visszaélések ellen, ezért mindenkit arra kérünk, hogy ha szabálytalanságot észlel, jelezze azt a Fidesz Demokrácia Központjában. 

e-mail-ben: demokraciaközpont@fidesz.hu

telefonon: 20/444 0445

Signal, WhatsApp, Viber üzenetben: 20/242 7806

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról