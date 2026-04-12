Dömötör Csaba: Folyamatosak a Tiszához köthető választási csaláskísérletek

Dömötör Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy folyamatosak a választási csaláskísérletek, de a Fidesz rendre megteszi a szükséges lépéseket.

Ezek a jogsértések és feljelentések különböző eseteket jelentenek: tiszás jelöltek szavazatokat vásárolhattak, vállalati vezetők kötelezővé tették a munkavállalóiknak, hogy a Tiszára szavazzanak”

– tájékoztatott a képviselő.

De történt már bejelentés megtévesztő kampányról, és a pártelnöktől se áll távol az álságos színjáték.

Videón látható, ahogy Magyar Péter arról számol be,

Pontos tudomásunk van arról, hogy hamis zászlós műveleteket akarnak végrehajtani, tisza pólóba, tisza kitűzővel, akár zászlóval akarnak esetlegesen bemenni szavazókörökbe, ezzel megsértve a választás rendjét, és utána erre hivatkozva akarnák bizonyos szavazókörökben, vagy akár egész választókerületekben megsemmisíthetni az eredményt.”

Ehhez képest a mellette álló biztonsági embere tiszás pólóban feszít.

Csalást kiáltanak, de ők követik el”

– állapította meg Dömötör Csaba.

Közösen kell fellépnünk a visszaélések ellen, ezért mindenkit arra kérünk, hogy ha szabálytalanságot észlel, jelezze azt a Fidesz Demokrácia Központjában.