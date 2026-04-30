Dömötör Csaba: Közös érdekünk, hogy a tiszás „megelőző hazugságok” ne bántsák az egész országot

Dömötör Csaba közösségi oldalán arról írt, hogy a Tisza Párt győzelme után egymás után derül fény azokra a hamis állításokra, amelyekre az ellenzéki kampány jelentős részét építették. A politikus szerint ezekkel a vádakkal a Fidesz ellen hangolták az embereket, most azonban több ügyben is látványosan visszakozni kezdtek.

Dömötör Csaba: Gyűlöletkeltéssel aládúcolt állításhalom maradt

A kormánypárti politikus több példát is felsorolt. Mint írta, a „zsoltibácsis vád” koronatanúja levonul a színről, mert rájött, hogy nem tudja bizonyítani az állítását. Hozzátette: a gödi gyárról már kiderült, hogy nem mérgező, miközben a debreceni CATL vezetőivel a leendő miniszterek már mosolygósan tárgyalnak.

Dömötör Csaba arra is kitért, hogy a korábbi vádakkal szemben a „3 orosz kémet” senki sem látta, a kormány nem halasztotta el és nem is csalta el a választást, és indulnak magángépek tömegével sehová, és „már kémtollak sincsenek sehol” – utalva ezzel azokra a vádakra, amelyek a Tisza Párt gyűlöletkampányának szerves részét képezték.

A politikus szerint mindebből csak egy nagy, gyűlöletkeltéssel aládúcolt állításhalom maradt, amelynek elemeiről egyenként derül ki, hogy valótlanság volt.