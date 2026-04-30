Ettől dőlhet be Európa és ránthatja magával Magyarországot is – videó

A közel-keleti háború gazdasági értelemben megint Európát sújtja a legjobban, leginkább az energiaellátásban – mondta el Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a soros plenáris ülésen felszólalásában.

Dömötör Csaba

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A politikus elmondta azt is, hogy a következmények szörnyűek, másfél hónap alatt olyan mértékben nőtt az európai energiaimport számla, hogy ez egy négytagú családnak 210 eurós többletköltséget jelent:

a kőolaj ára 54 százalékkal emelkedett,

a földgáz 43,

a dízel 26

százalékkal. Dömötör felhívta a figyelmet arra, hogy ez az itt korábban meghozott döntések következménye,