Ettől dőlhet be Európa és ránthatja magával Magyarországot is – videó

A közel-keleti háború gazdasági értelemben megint Európát sújtja a legjobban, leginkább az energiaellátásban – mondta el Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a soros plenáris ülésen felszólalásában.
A politikus elmondta azt is, hogy a következmények szörnyűek, másfél hónap alatt olyan mértékben nőtt az európai energiaimport számla, hogy ez egy négytagú családnak 210 eurós többletköltséget jelent:
- a kőolaj ára 54 százalékkal emelkedett,
- a földgáz 43,
- a dízel 26
százalékkal. Dömötör felhívta a figyelmet arra, hogy ez az itt korábban meghozott döntések következménye,
ahelyett, hogy bővítették volna a beszerzési és termelési lehetőségeket, beszűkítették azokat.
Dömötör: levágták Európát az olcsóbb energiaforrásról
Boszorkányüldözést folytattak az atomenergia ellen és levágták Európát az olcsóbb keleti forrásokról, így most már nem csak az a kérdés, hogy meddig emelkedhetnek még az árak, hanem az is, hogy lesz-e egyáltalán elegendő energiaforrás Európában”
– hangsúlyozta a képviselő.
Azonnali újra tervezésre van szükség, ideológiai szemüveg helyett józan észre"
– állapította meg Dömötör Csaba, hozzátéve:
itthon most már
az új kormány felelőssége, hogy ilyen körülmények között fenntartsa az energiatámogatásokat és az üzemanyagok védett árazását.