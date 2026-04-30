Ettől dőlhet be Európa és ránthatja magával Magyarországot is – videó

Másfél hónap alatt brutális mértékben nőtt az európai energiaimport számla, ez a korábban meghozott rossz döntések hozadéka. Ahelyett, hogy bővítették volna a beszerzési és termelési lehetőségeket, beszűkítették azokat – mondta el Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Facebook videó-bejegyzésében.
A közel-keleti háború gazdasági értelemben megint Európát sújtja a legjobban, leginkább az energiaellátásban – mondta el Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a soros plenáris ülésen felszólalásában.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Dömötör Csaba
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A politikus elmondta azt is, hogy a következmények szörnyűek, másfél hónap alatt olyan mértékben nőtt az európai energiaimport számla, hogy ez egy négytagú családnak 210 eurós többletköltséget jelent:

  • a kőolaj ára 54 százalékkal emelkedett,
  • a földgáz 43,
  • a dízel 26

százalékkal. Dömötör felhívta a figyelmet arra, hogy ez az itt korábban meghozott döntések következménye,

ahelyett, hogy bővítették volna a beszerzési és termelési lehetőségeket, beszűkítették azokat.

Dömötör: levágták Európát az olcsóbb energiaforrásról

Boszorkányüldözést folytattak az atomenergia ellen és levágták Európát az olcsóbb keleti forrásokról, így most már nem csak az a kérdés, hogy meddig emelkedhetnek még az árak, hanem az is, hogy lesz-e egyáltalán elegendő energiaforrás Európában”

– hangsúlyozta a képviselő.

Azonnali újra tervezésre van szükség, ideológiai szemüveg helyett józan észre"

– állapította meg Dömötör Csaba, hozzátéve:

itthon most már

az új kormány felelőssége, hogy ilyen körülmények között fenntartsa az energiatámogatásokat és az üzemanyagok védett árazását.

