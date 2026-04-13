Dömötör Csaba: Visszaszerezzük a bizalmat!

„A magyarok a tegnapi választáson egyértelmű döntést hoztak” – értékelte a választási eredményeket Dömötör Csaba.

A Fidesz EP-képviselője hozzátette,a Fidesz számára mindez az ellenzéki szerep és a parlamenti ellenőrzés feladatát jelenti. A kormánypárti politikus hangsúlyozta: a választás eredménye egyben azt is bizonyítja, hogy a magyar választási rendszer stabilan működik. Felidézte, hogy a kampány során megjelent vádak – például választási csalásra vagy külföldi befolyásra utaló állítások – a voksolás után eltűntek, és a nemzetközi reakciókban sem jelentek meg ilyen kritikák.

Dömötör Csaba szerint az egyértelmű eredmény hozzájárulhat a kampány során kialakult feszült politikai hangulat enyhítéséhez is.

Úgy fogalmazott, a jobboldali közösség méltósággal fogadja el a választók döntését, anélkül hogy szélsőséges reakciók vagy fenyegetések jelennének meg.

A politikus kiemelte: a Fidesz nem vonul vissza, hanem továbbra is Magyarországon képzeli el a jövőjét, és a választói felhatalmazás mértékétől függetlenül a közösség szolgálatát tartja elsődlegesnek. Emlékeztetett arra is, hogy a párt korábban már bizonyította, képes ellenzéki helyzetből megerősödni, és most ismét ez a feladat áll előttük.

Dömötör Csaba végül hangsúlyozta: a párt egy többmilliós közösség támogatására épít, és a jövőben azon dolgozik majd, hogy visszaszerezze azok bizalmát is, akiket most elveszített. Kifejtette, a politikai közösséget továbbra is a hazaszeretet tartja össze, és ez ad irányt a következő időszakban is.