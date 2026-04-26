Merényletkísérlet érte Donald Trumpot – a szakértő elárulta, hol hibázott a személyvédelem

Újabb merényletkísérlet rázta meg az Egyesült Államokat: fegyveres támadó próbált áttörni a biztonsági zónán egy zárt washingtoni rendezvényen, ahol Donald Trump is jelen volt. A férfit végül elfogták, de az eset komoly kérdéseket vet fel az amerikai védelmi rendszer működésével kapcsolatban. A Magyar Nemzet főmunkatársa, Robert C. Castel a Hír TV-nek elmondta: úgy látja, a személyvédelem újra kudarcot vallott az Egyesült Államokban.

Több lövést is leadott a támadó férfi Donald Trump díszvacsoráján, az elnök nem sérült meg (Forrás: Getty Images via AFP)

Merényletkísérlet történt Donald Trump ellen, megingott a védelmi rendszer

Robert C. Castel szerint a történtek egyértelműen rendszerszintű problémákra világítanak rá.

A személyvédelem egész rendszere újra kudarcot vallott”

– fogalmazott, hozzátéve: nem egyedi hibáról, hanem több szinten jelentkező hiányosságról van szó.

A szakértő kiemelte, hogy a támadó – aki sörétes puskával és késekkel érkezett – képes volt áttörni a védelmi vonalat, miközben a biztonsági lánc elemei nem reagáltak megfelelően.

A rendelkezésre álló felvételek alapján a kritikus pillanatban elmaradt a fizikai feltartóztatás, pedig a személyzetnek a saját testével kellett volna megakadályoznia a behatolást.

Látjuk, hogy azok, akiknek a testükkel kellett volna megakadályozni a betörést, nem tették meg, félreugrottak”

– hangsúlyozta.

Robert C. Castel szerint a hiba nemcsak a helyszíni védelemben keresendő: a hírszerzés, az operatív tervezés és a testőrök kiképzése egyaránt elégtelennek bizonyult.