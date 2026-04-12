Dopeman: Ha nem akarsz herét a fejedre, szavazz a Fideszre!

Pityinger „Dopeman” László közösségi oldalán üzent annak, aki még nem ment el szavazni.

Dopeman és Orbán Viktor Forrás: Facebook/Dopeman

Rendszerbontó Eckü már is elnézést kért, már nem akarja fejünkre helyezni a heréjét”

– utalt rá a rapper, hogy a Puzsér Róbert által szervezett Rendszerbontó Nagykoncert inkább a botrányoktól volt hangos, és nem feltétlenül érte el a célját.

A résztvevők is már megbánták tettüket, erre hívja fel a figyelmet Dopeman is.

Imádom ezeket a rendszerbontó lázadókat, komoly csávók, olyanok, mint az egyszeri tinédzser. Lázadnak apuka ellen, de azért zsebpénzt, a meleg hajlékot, a finom vacsorát, az új iPhone-t, az Air Jordan-t, azt elfogadják. Időnként megdorgálja őket a szülő, hátha megjön az eszük, és a többségnek azért meg is szokott jönni.”

Dopeman arra is emlékeztet, hogy egykor ő is lázadt Orbán Viktor ellen, de az ő megtérése „egy buddhista ébredés volt, nem hirtelen beszarás.”

A rapper a maga szókimondó stílusában állapítja meg, hogy ezek „még lázadónak is szarok.”

Na, menjetek, szavazzatok, mindenki tegyen a legjobb belátása szerint, de egy biztos, Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás. Hülyeséghez nem adjuk a nevünket”

– zárta gondolatait Dopeman.