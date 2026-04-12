Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026

Dopeman: Ha nem akarsz herét a fejedre, szavazz a Fideszre!

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Vadhajtások főszerkesztőjének szavaival üzent a rapper. Dopeman arra is rámutatott, a rendszerbontók már meghunyászkodtak, és mégse olyan kemények, mint korábban voltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026kormányPityinger Dopeman LászlóOrbán ViktorDopeman

Pityinger „Dopeman” László közösségi oldalán üzent annak, aki még nem ment el szavazni.

Dopeman és Orbán Viktor Forrás: Facebook/Dopeman

Rendszerbontó Eckü már is elnézést kért, már nem akarja fejünkre helyezni a heréjét”

 – utalt rá a rapper, hogy a Puzsér Róbert által szervezett Rendszerbontó Nagykoncert inkább a botrányoktól volt hangos, és nem feltétlenül érte el a célját.

A résztvevők is már megbánták tettüket, erre hívja fel a figyelmet Dopeman is. 

Imádom ezeket a rendszerbontó lázadókat, komoly csávók, olyanok, mint az egyszeri tinédzser. Lázadnak apuka ellen, de azért zsebpénzt, a meleg hajlékot, a finom vacsorát, az új iPhone-t, az Air Jordan-t, azt elfogadják. Időnként megdorgálja őket a szülő, hátha megjön az eszük, és a többségnek azért meg is szokott jönni.”

Dopeman arra is emlékeztet, hogy egykor ő is lázadt Orbán Viktor ellen, de az ő megtérése „egy buddhista ébredés volt, nem hirtelen beszarás.”

A rapper a maga szókimondó stílusában állapítja meg, hogy ezek „még lázadónak is szarok.”

Na, menjetek, szavazzatok, mindenki tegyen a legjobb belátása szerint, de egy biztos, Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás. Hülyeséghez nem adjuk a nevünket”

 – zárta gondolatait Dopeman.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról